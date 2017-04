Arvamus

In memoriam Jüri Kasin

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 19. aprill 2017. 22.03.1955 – 13.04.2016



Üks teekond on lõppenud. Üks matkaja läks üle viimase jõe.



Jüri oli võitleja ja optimist, kuid oma viimases võitluses jäi ta raskele haigusele alla.

Me jääme teda mäletama alati rivi lõpus astununa. Ette läks ta vaid siis, kui rada oli lootusetult kadunud – vähemalt mingi loomaraja leidis ta alati. Nii nagu ta rea lõpus korjas üles mõned sarved, millest kõik olid juba üle ja mööda astunud. Jüril oli silma looduse jaoks. Kihelkonnal käis ta õepoegadega õhtuti mere ääres päikest magama panemas. Oma hingelt oli Jüri aednik, kes tõi memme aeda mägedest nii mõnegi eksootilise taime. Roose pookima õppis ta juba poisieas.



Jüri oli kuldsete käte ja kunstiandega mees. Külmast ja raskest rauast võlus ta valmis kõiksuguseid tarvilikke asju, kuid lisaks ka väikese krutskiga nutikaid vigureid sõpradele. Ennekõike oli ta tegija, niisama jutuveeretamine ei olnud tema stiil. Kuid kõik me mäletame tema nappi muiet suunurgas ja naeru silmis.



Oma nooruses mängis Jüri Saaremaa Rahvateatris, tantsis KEK-i segarühmas ja harrastas orienteerumist. Lisaks oli ta hea laulja: kahe Jüri kurulaul on klassika.

Viimastel aastatel Otsal rakendas Jüri taas oma loovust ja tegutsemistahet ja tema käte all sai laokil koht uue näo.



Head teed Sulle, sõber! Meie südamesse jääb mälestuste kõrvale ka kindel veendumus, et teisel pool merd ootab meid tähtedetagustes mägedes kord Sinu süüdatud lõke ja korrastatud laagripaik.



