Arvamus

JUHTKIRI - Lõimumine

Kolmapäev, 19. aprill 2017.



Viie toreda narvalanna tulek kuuks ajaks Saare- ja Muhumaale vahetusõpilaseks on väärt ettevõtmine, mis aitab Meie Maa hinnangul kindlasti hoogsalt kaasa venekeelsest ja -meelsest piirilinnast pärit neidude lõimumisele Eesti ühiskonda.



Narva on iidne Eesti linn, aga keel, mida seal enamasti räägitakse, ei ole paraku eesti keel. Kuidas narvalastesse ja mujalgi Ida-Virumaal elavatasse muukeelsetesse inimestesse eestimeelsust ja -keelsust süstida, on olnud kogu taasiseseisvusaja jooksul miljoni euro küsimus kõigile valitsuskabinettidele. Lõimumisega on justkui tegeldud, aga tulemust millegipärast seni pole.



Seda rõõmustavam oli keelekümblusprogrammi raames saarele saabunud Narva neidudelt kuulda, et nad elavad südamest kaasa Eesti käekäigule ja seostavad ka oma tulevikku Eestiga. Et Eesti on nende kodumaa ja et just siin meeldib neil elada.



Kõikvõimalike komisjonide moodustamine ei aita Eesti riigil võita emakeelena vene keelt rääkivate idavirumaalaste südant. Küll aga aitab seda saavutada vahetu kontakt ja suhtlemine nende inimestega, kelle koduse inforuumi moodustab enamasti Putini Venemaalt kostev “müra”.



