Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Ärgem võrrelgem võrreldamatut!

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Autor: Mart Soidro, literaat Teisipäev, 18. aprill 2017. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Jaan Martinson võrdleb esmaspäevases Eesti Päevalehes meie taasiseseisvumisjärgseid spordisaavutusi ennesõjaaegsetega ning leiab, et olime aastatel 1918–1940 kõvem spordimaa kui praegu.



Osa faktide vastu muidugi ei saa: enne sõda osalesime neljadel suveolümpiamängudel ja kogusime 21 medalit: kuus kulda, kuus hõbedat, üheksa pronksi. Ehk 5,25 autasu per olümpia.



Alates 1992. aastast on sportlased suveolümpiamängudelt toonud 13 medalit: kolm kulda, kolm hõbedat, seitse pronksi. Keskmiselt 2,16 medalit mängude kohta.



Samas on jäänud Martinsonile kahe silma vahele taliolümpiamängude saldo. Enne sõda tuldi nii 1928. kui 1936. aasta talimängudelt tagasi tühjade pihkudega, nüüd on üksnes Andrus Veerpalu, Kristina Šmigun-Vähi ja Jaak Mae toonud kolme peale talimängudelt neli kulda, kaks hõbedat ja ühe pronksi. Nii et kui talisporti silmas pidada, oleme maailma mõistes kindlasti kõvem spordimaa kui enne sõda.



Nüüd tahaks Martinson kindlasti mulle vastu vaielda, et 20-ndatel ja 30-ndatel olid inimesed vaesed, neil polnud suuski ega treeneriks Mati Alaveri – seetõttu ei tulnud ka medaleid. Nojah, aga riike osales olümpiamängudel enne sõda ka kordades vähem, läbi tuli ajada piskuga. 1936. aastal lipsasid avadefileel Hitleri valvsa pilgu alt läbi 47, Rio de Janeiro mängudel aga veidi vabamas õhkkonnas 207 riigi sportlased.



Mart Helme ja Jaan Martinson on juba aastaid olnud tubasel tööl ning lumi, jää ja talimängud paeluvad neid vähem. Aga võtame siis nädalavahetusel palju rõõmu pakkunud tennise!



Eesti esimene tennisehall avati Volta tehase ruumes alles 1. novembril 1929. aastal. Kadrioru vana tennisehall, ainus, kus oli Tallinnas 70-ndate alguses sisetingimustes võimalus mängida, 1937. aasta mais. Miks nii vähe halle? Pole midagi imestada, et enne sõda ei jõudnud ükski meie naistennisist Suure Slämmi turniiril veerandfinaali ega võitnud ühtegi WTA turniiri. Isegi finaali ei jõudnud, nagu Anett Kontaveit nädalavahetusel.



Ka meestennisistid virelesid enne sõda, pidasid ainult ühe Davis Cupi matši ja kaotasid sellegi Poolale kuivalt 0:5. Samas jõudis Eesti naiskond 2009. aastal ilma Anett Kontaveitita Maailmaliiga II gruppi (16 parema sekka). Martinson võib mulle muidugi vastu vaielda, et Anett oli liiga noor ja tennis üleüldse Ameerika jalgpalli kõrval marginaalne ala. Aga olgem ükskordki ausad ja vaadakem tõele näkku: just tennisistid on enim teenivad naissportlased.



Tuleme Martinsoni sõjaeelse statistika juurde tagasi. Kõik olümpiamängude kuus kuldmedalit võideti maadluses või tõstmises. Hõbemedaleid kuuest neli ja kõige kahvatumat värvi autasusid üheksast seitse.



Midagi pudenes ka kergejõustiklastele. Samuti ühele poksijale, kes nõukogude võimu saabudes varastas nöörilt naiste pesu ning Mari Möldrelt ja Ruut Tarmolt muud eluks vajaminevat. Meenub Eesti suurima rahvaluuleteadlase Oskar Looritsa kirjeldatud vägilase prototüüp, aga minus ei ole nii palju külma verd, et teda siinkohal pikalt tsiteerida. Ehk vaid niipalju, et vägilane tikkus kavalusega töölt metsa magama või sõi poole toobi viina eest paarinaelalise toore ahvena kõigi luude ja soomustega...



Miks just raskejõustiklased enne sõda ilma tegid? Olen jõudnud järeldusele, et rammumehed olid musikaalsed, ent vaesed. Kaua sa ikka kammipilli mängid, aga akordioni ostmiseks raha ei jätku? Aga hüva nõu oli varnast võtta – saed seinalt radiaatori ja mängidki lõõtspilli! Nii need medalid tulidki.



Nii Helme kui ka Martinson kõrvutavad praegust eesti kirjandust varasemaga ja leiavad, et sellest on alles jäänud ainult varemed. Eks siin ole ka objektiivseid põhjusi: näiteks Tammsaare ei hoolinud noorpõlves spordist ja talle tehti juba 36-aastaselt raske maooperatsioon. Pärast seda ei saanud ta enam linna peal möllamas käia. Oli kodusel režiimil ja töötas hommikust õhtuni. Tulemus on kõigile näha.



Või võtame Tuglase, kes vaevles juba 40-aastaselt silmavalu ja tasakaaluhäirete all. Abikaasa Elo luges talle öösiti unejuttu ette, eesti kirjanduse paavstiks tituleeritu ülesanne oli üksnes kirjutada, kirjutada ja kirjutada.



Kas keegi kujutab midagi sarnast tänapäeval ette?



Paljuski saaksid spordiajakirjanikud ise olukorda parandada. Võrrelge näiteks Eesti Spordilehe peatoimetaja (1921–1929) Harald Tammeri lugusid Jaan Martinsoni omadega. Tammeri omad olid neli korda pikemad – nii et pole midagi imestada, et enne sõda võitsime ka neli korda rohkem olümpiamedaleid.



Nali naljaks. Mu eesmärk ei olnud Jaan Martinsoni materdada, vaid endale omasel tagasihoidlikul ja kohmakal moel meelde tuletada, et ei ole mõtet võrrelda võrreldamatut.



Üks fakt veel: Martinsoni statistika rajaneb neljadel sõjaeelsetel olümpiamängudel, mil me võitsime 21 olümpiamedalit. USA ujuja Michael Phelps on samuti osalenud neljadel olümpiamängudel, aga tema bilanss on meie sõjaeelsest saavutusest parem: 23 kuld-, 3 hõbe- ja 2 pronksmedalit.



