MÕTE: Kevad mätta taga kinni

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Maakera igavikuline teekond ümber päikese jätkub aastast aastasse meist sõltumatult ja see kindlustab sesoonsuse. Neile, kes sügiseti lund taga igatsevad, öeldakse, et ega tali taeva jää. Kevade kohta sellelaadset ütlust ei meenu, kuid ega soojad ilmad ka mägede taha jää. Küsimus on vaid ajas.



Tõsi, tänavune kevad on tõesti jahedapoolne ja päris tavaline see muidugi pole, et maa jürikuu teisel poolel valge on. Samas talvekuudel meil lund väga ei olnudki. Aastad pole meie laiuskraadil kaugeltki vennad ja hoopis igav oleks ju, kui aastakümnete kaupa kõik kevaded ühtemoodi tuleksid.



Põllumeestele see mõistagi meeldiks, aga neile linnainimestele, kes suurema osa tööajast kusagil katuse all toimetavad, pole väga oluline, millisel nädalal saab vilja külvama hakata või millal loomakarja välja lasta. Linnainimest kõnetab pigem, milline ilm jaanipäeva aegu tuleb.



Olen tähele pannud, et pärast pehmeid talvesid jääb kevade tulemine tavaliselt vinduma. Nii ka sel aastal. Õhuvoolud on pööranud põhjakaarde ja tee on külmale õhule avatud. Samas on ka erandeid. Täpselt 30 aastat tagasi ehk aastal 1987 oli väga külm talv, kuid kased ei tahtnud veel mai lõpuski lehte minna. Raplamaalt pärit ilmatark Arvo Saidla, keda rahvasuus ka Metsavanaks kutsutakse, ütleb, et tänavu sooja kevadet oodata ei tasu, kuna loodus vindub ja temperatuur tõuseb alles mai lõpus.



Jaanipäeva prognoos on Metsavanal veel suhteliselt lahtine: “Oleneb sellest, kust kevadpühal (loe: 1. mail – toim) tuul on. Kui jääb vesikaarde (loe: edelasse – toim), siis on lootust, et jaanipäeval on soe, aga ma kardan, et ei jää.”



