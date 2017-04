Arvamus

JUHTKIRI - Sead linnas!

Teisipäev, 18. aprill 2017.



Metsloomadega kohtumine, isegi nende tavapärases elukeskkonnas, on linnainimesele sündmus omaette. Olgu siis tegu seenelkäigu ajal märgatud kitse või üle maantee lippava põdrapulliga.



Ajal, mil metssigade arvukust on räsinud rüüstavad katkupuhangud, on seda üllatavam, ehk isegi irooniline, et emis tuleb metsast sisuliselt linna poegima. Kui edasi naljatleda, siis võiks öelda, et see on ju loomulik – arstiabi on linnas lähemal kui kaugel põlislaanes.



Nali naljaks, fotograafi ootamatu avastus võinuks lõppeda ka palju hullemini kui nunnumeetri põhja vajutanud hetke jäädvustamine. Õnneks polnud seekord emist pesa juures poegi kaitsmas, sest kui inimene juhtub jääma poegade ja emise vahele, siis on üsna tõenäoline, et loom ründab. Kui aga nii juhtub, tuleks säilitada rahu ja metsloomast ettevaatlikult kaugeneda.



Meie Maa loodab väga, et metsanotsu pesa avastamine Roomassaares ei tekita uudishimulikes kuressaarlastes vastupandamatut soovi pisikesi triibulisi lähemalt kaema minna. Las metsloomad kasvavad segamatult nii kaua, kui see neil seal võimalik on.



