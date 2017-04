Arvamus

BRUNO PAO AINULT MEIE MAAS: Külanimed kaalukausil

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Eesti haldusreformiga, mis tunnetuslikus plaanis on justkui liigirikka puisniidu raidamine maisipõllu alla, kaasneb tülikaid probleeme, mida pole võimalik teerulliga maa sisse siledaks rullida.



Üks näide on korduvate külanimede vältimiseks hulga asumite nimede hülgamine või nudistamine. Küla kui asum küll jääb, sest see on riigi raudne osa. Siiamaani on olnud, et see osa on saarerahva mõistmiseks armsalt nimerikas. Sidunud meid enesemääramise juurtega. Aga kui nimi hüljatakse või muudetakse, siis raiutakse juuri, mis eesti keele kaunil kõlal rinnus heliseb ning seotus kodukohaga muutub ebamääraseks.



Mitmekihilised Saaremaa kohanimed



Saaremaal puudutab see probleem ligi 1800 inimest. Inimesi, kes on iseenda nime üle uhked, aga elukoha nimetamisega on veel raskusi, sest ei teata, mis külaelukomisjoni ettepanekust lõpuks saab. Pole veel selge, kas on nimesid piisavalt kaalutud ja rahvaga arutatud. Lõplik sõna jääb vist ütelda minister Korbil, kes ise on teatavasti pärit Kohtla-Järvelt. Ühest külast Põhja-Eestis, mis linnastati alles pärast sõda.



Mida siis tuleks siinkohal arutada ja kaaluda?



Saaremaa kohanimed on mitmekihilised. On säilinud veel muinasaegseid vorme, nimesid, mis leiduvad vanadel merekaartidel, mõisa alla sattunud külade nimesid, maastikke matkivaid nimesid ja küla moodustanud rahva pandud nimesid. Palju on Eesti Vabariigi algusaastate ajal tekkinud asunduste uudisnimesid.



Kõik need on harjumuspäraseks saanud, ametlikus asjaajamises pikalt käibel olnud. Tõsi, nõukaajal, seitsmekümnendatel liideti korduvate nimedega külasid suuremate külade külge. See tekitas nime loovutanud asumites paksu pahandust, mida asuti parandama alles taasiseseisvunud valdades.



Praeguse seisu muutmise protsessis ollakse seisukohal, et algkujul jääb püsima selle korduvate nimede hulka kuuluva küla nimi, kus on enim inimesi. Seega on tõstetud esile elujõu printsiip. See on paberilõkkest soojuse saamise mõte.



Paari aasta pärast võib ju võitnud külas inimeste arv kiiremini väheneda, kui ühe või kahe elaniku võrra väiksemas nime kaotanud külas. Me elame väheneva elanikkonnaga riigis. Ajaloost aga teame, et ka suure katku ajal tühjenenud küla nimi säilis ja ärkas uute külla elama asunud inimeste kaudu. Ohvri- või uhrikivide nimed ja paigad on säilitanud oma tuntuse kolm tuhat aastat. Elades üle sadu haldusreforme ja rahvarändeid.



Olen ise pärit sellest ajast, kus põlises külas endas kasutati veel sadu muid koha- ja paiganimesid. Näiteks läksin kaugemalt karjamaalt lehmi koju ajama mööda jalgrada, mis algas Kopli mulgust, kulges mööda Sannika kiviaiast, Rauta põllu äärt mööda Kivese nukka ja Mõisa metsani. Selja taha jäi Läku soon ja ees seisis Meelaku puisniit. Elgi männiku aia tagant jõudsin karjamaa mulku, kuhu lehmad olid Niidalt kokku kogunenud.



Küllap tunneme puudust, et vanad kirikukihelkondade piirid on veel alles vaid ajaloolistel kaartidel. Samasugune saatus ootab ka praeguste valdade piire. Nende keskuste nimed muutuvad suurvaldade volikogudele eksitavaks, mida kogesime Lääne-Saare valla asjaajamise juures. Tekib küsimus, kust võtta korduva nimega külale sobiv liitosa? Veendunud ateistidena oleme mõnel pool loobunud ka Kirikuküla nimest. Kogukonnad on muutunud väikeseks, vanad teadjad on kalmistul. Noorte sõnavara täieneb aga pilve-eetrist ehk nutioonist.



Appi peab tulema laiem ringivaatamine Saaremaal. Me elame ju saarel, kus meri ümberringi. Mererannikul on palju nimesid, mis sobivad mereäärsetele küladele. Näiteks Valjala Rannaküla asub Kunnati lahe ääres, kus tsaariajal oli ka piirivalvekordon. Ja neem nimega Laevnina. Kihelkonna Veere küla on oma sadama tõttu oluliselt tuntum kui Pöide Veere, mis pole merekaartidelt leitav ja vajab hoopis maist liidet.



Suurvallale oma postivedamise teenus?



Kõnesolev külanimede probleemi lahendus on ilmselt kõige vajalikum GPS-kohamäärangu info täpsuse ja postisaadetiste kättesaamise suhtes. Võib-olla tuleb tulevasel suurvallal eksituste ja segaduse vältimiseks sisse viia oma postivedamise teenus, nagu vanasti jagati kihelkonna postisaadetised välja kiriku lähedal või hobupostijaamas. Toruposti ehitamiseks pole riigil enne mõtet, kui elame kõik ühes suures riigimajas, mida on hõlbus valitseda.



Elu on täis ootamatusi ja inimeste vaimuüllatusi. Olen viimase veerandsajandi jooksul siin Saaremaal jälle elades saanud vist kümmekond kirja, kus ümbrikule on kirjutatud vaid minu nimi ja lisatud Saaremaa. Kõik kirjad on kenasti kätte jõudnud. Vahel on mõni heatahtlik inimene ka õige aadressi lisanud.



Siinjuures tuli meelde üks vana jutt, milles pajatati, et pereisa Saaremaalt oli läinud kevadel mandrile suveks tööle, kodustele sihtkohta täpselt teatamata. Naisel Annel oli suvel sündinud laps. Seda oli naine tahtnud ka isale teatada. Kirjutanud kirja ja maalinud ümbrikule suurelt: Meite Aadu Käde Suuremaa sissa las lihab.



