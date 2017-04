Arvamus

JUHTKIRI - Mune koksima!

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Pärast kevade ametlikku algust on esimesed pühad lihavõtted, mis kristliku kalendri järgi on eelkõige küll kirikupühad, kuid usuleige rahvana seostuvad lihavõtteid eestlastele pigem munade koksimisega.



Munadepühad on rõõmupühad. Talurahvale oli märts paastukuu, kuid pärast ülestõusmispühi võis taas hakata liha sööma – see oli vajalik, et kevadtöödeks jaguks energiat.



Kirikukalendri järgi on homme suur reede, millele järgneb vaikne laupäev ja siis tulevad ülestõusmispühad. Aprillikuu, mis muidu on pikk ja veniv, eriti, kui ilmgi väljas pigem talvine, on sobiv, et veeta aega perega, rääkida lastele munadepühade traditsioonidest ja selgitada neile, et muna sümboliseerib looduse rikkust ja on elu sümbol.



Tänapäevases tarbimisühiskonnas tundub küll pentsik peatuda paastumise teemadel, kuid rääkides talurahva traditsioonidest, oskame ehk seda enam väärtustada endal juba olemas olevat – seda nii materiaalses kui hingelises tähenduses.



13. aprill 2017 Autor: MM Neljapäev, 13. aprill 2017.Munadepühad on rõõmupühad. Talurahvale oli märts paastukuu, kuid pärast ülestõusmispühi võis taas hakata liha sööma – see oli vajalik, et kevadtöödeks jaguks energiat.Kirikukalendri järgi on homme suur reede, millele järgneb vaikne laupäev ja siis tulevad ülestõusmispühad. Aprillikuu, mis muidu on pikk ja veniv, eriti, kui ilmgi väljas pigem talvine, on sobiv, et veeta aega perega, rääkida lastele munadepühade traditsioonidest ja selgitada neile, et muna sümboliseerib looduse rikkust ja on elu sümbol.Tänapäevases tarbimisühiskonnas tundub küll pentsik peatuda paastumise teemadel, kuid rääkides talurahva traditsioonidest, oskame ehk seda enam väärtustada endal juba olemas olevat – seda nii materiaalses kui hingelises tähenduses.13. aprill 2017

Veel artikleid samast teemast »