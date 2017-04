Arvamus

JUHTKIRI - Otsime spunki!

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Taas on käimas konkurss, mille käigus otsitakse Saaremaa ja Kuressaare omapära rõhutavaid suveniire.



Eelmise konkursi ajal kaks aastat tagasi leidis palju kõlapinda ühe linnakodaniku mõte Saaremaa rahvariietes pissivat tüdrukut kujutavast purskkaevust, mis idee autori arvates võiks paikneda Titeranna juures pumbajaamas.



Tõepoolest, miks mitte, leidis toona ja leiab nüüdki ka Meie Maa. Kiiksuga ja ootamatuna mõjuvad sümbolid aitavad ju Saaremaad paremini turundada.



Paraku pole pissivat tüdrukut maailmakuulsale Brüsseli pissivale poisile seniajani konkurentsi pakkuma tulnud, sest eelmisel suveniirikonkursil võidutsesid hoopis teised tööd. Esikoha pälvis näiteks pudelihoidja Saare utt. Tuleb tunnistada, et selle konkursi probleemiks on olnud tõeliste vau!-ideede nappus. Enamik konkursitöid pole kahjuks sellised, millest võiks saarele saabuvate külaliste jaoks kujuneda tõeline hitt.



Meie Maa loodab, et tänavusele konkursile esitatakse eelmise korra ligi 70 kavandist veel rohkem töid. Ikka selleks, et valikuvõimalus oleks suur, leidmaks üles need kõige-kõigemad. Ehk peitub nende seas ka kaua otsitud Saaremaa spunk?



