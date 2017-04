Arvamus

ERVIN ÕUNAPUU AINULT MEIE MAAS: Marginaal VII

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ervin Õunapuu, kunstnik, kirjanik ja lavastaja Teisipäev, 11. aprill 2017. Ervin Õunapuu Varsti ongi käes kristliku maailma erilised päevad, mis on üheaegselt kõige kurvemad, aga samas ka rõõmsamad – Jumala poja ristisurm ja ülestõusmine.



Raamat nimega “Kes tegi maailma” kinnitab, et Jumal on isik. Kas tegemist on mingi iidse kirikukalendri lisaga? Ei, värvitrükis kõvakaaneline teos on ilmunud 2015. aastal, selle on välja andnud kultuurikeskus Iqra.



Avan laste religioosseks kasvatamiseks mõeldud käsiraamatu, valin lehekülje number 120 ja loen: “Inimesed, kes ei usu Jumalasse, ei usu ka sellesse, et peale surma võiks Jumal meid uuesti ellu äratada ja meil uus elu alata. Sellepärast kardavad nad surma väga. Nad arvavad, et kui nad surevad, siis pärast ei olegi enam midagi. Nad lihtsalt magavad mulla sees. Aga Jumalasse uskuv inimene teab, et kui heidame magama, siis ärkame taas viimselpäeval üles. Surm on justkui uks, mille kaudu saame toast õue minna.”



Kristlased on veendunud, et Jumala poja surnuist üles tõusmine on lunastanud kogu inimkonna. Usklikud seletavad, et tänu Jeesusele saavad kõik head inimesed üles ärgata ja igavesti elada. Rahulikult ja muretult armsa ja hooliva Jumala enda juures.



Püha veri ja püha liha



Kirikutes toimetatakse juba mitusada aastat ühte ja sedasama rituaali – juuakse jumalapoeg Jeesuse verd ja süüakse sellesama tegelase ihu ehk liha. Oluline on teada, et armulaud ei ole näitemäng ega teesklus, oh ei, see on kõige ehtsam inimohverdus tõelise liha ja verega.



EELK hingekarjane selgitab: “Armulaua puhul ei ole tegemist ammuse sündmuse meenutamise või mälestamisega, vaid luterliku kiriku õpetuse kohaselt on Kristus ise armulauasakramendis kohal. Kuid mitte ainult – Kristus on ka see, kes ennast meile pakub, see tähendab, et ta on ise kohal ka andja ja andjana. Kristuse kohalolek ei ole sümboolne ja spirituaalne, vaid reaalne!” (www.eelk.ee/~eelk93/talitused/armulaud.html)



Armulaua sakrament on muinasajal paljude rahvaste usundites esinenud veriste inimohvrite toomise peegeldus. Kristlased võtsid leiva ja veiniga armulaua üle paganlikest müsteeriumidest, armulaua sakrament ongi paganlik ohverdamine, mis on saanud uue, “püha” või “jumaliku” tähenduse. Rooma impeeriumis omandas jumala söömine leebema vormi: üleloomulikku olendit – Jumalat – hakati sööma leiva ja veini kujul. Seda tehakse tänase päevani, seda tehakse ka ilmaliku riigikorraga Eestis.



Armulauavein märgib uskliku inimese ja Jumala vahelist lepingut, mida on vaja võimalikult tihti hingekarjase vahendusel uuendada. Jeesuse vereks on magus punane viinamarjavein, jumalapoja ihuks aga nisujahust oblaat. Veini sisse lisab vaimulik kuuma vett, et armulaualisel oleks tunne, nagu rüüpaks ta elava Kristuse ihusooja verd.



Kui inimene ei suuda enam ise armulauale minna, tuleb sellest kiriku kantseleisse teatada, siis tuleb hingekarjane hädalise juurde koju. Ka surmaohu korral tuleb vaimulik kindlasti kutsuda koju või haiglasse, ka vanglasse, armulauda jagama. Igal inimesel on õigus väärikalt surra, väärika surma juurde kuulub armulaud ehk Jumala poja liha ja veri.



Toidupettus



Euroopa Liidu komisjoni raporti järgi on viimasel ajal toidupettuste hulgas palju selliseid juhtumeid, kus kallis tooraine on asendatud odavamaga. Lisaks võivad kurjategijad märkida pakile tahtlikult vale liha päritolu (näiteks hobuse asemel veise), muuta aegumiskuupäevi ja märkida kalakasvanduse kala puhul, et tegu on loodusest püütuga. Täpselt sama toimub ka veinidega, võltsitakse silte ja korke.



Voltaire (1694–1778) on kirjutanud: “Nad küpsetavad Jumalat leiva sees. Nad söövad teda ja väljutavad teda koos teiste ekskrementidega. Nad tahavad, et kõik inimesed alluksid sellele õpetusele. Ja kui nad on ülekaalus, siis piinavad ja tapavad nad kõik need, kes julgevad tõsta oma arukuse sellest hullumeelsest märatsemisest kõrgemale.”



Voltaire on terav ja tabav nagu alati.



Eesti tarbijakaitseameti esindaja kirjutas vastuseks minu järelepärimisele Jumala ainusündinud poja Jeesus Kristuse liha (I, II ja III sort, konditustatud, hind kokkuleppel) tarbimise kohta Eesti Vabariigi territooriumil asuvates kirikutes ja pühakodades järgmist: “Tegemist ei ole tarbijasuhtega, seega ei ole tarbijakaitseametil siinkohal ka kommenteerimiseks alust. Antud juhtum jääb ameti pädevusest välja.” (Hanna Turetski, 4. detsember 2013)



Kui tegin ettepaneku selgitada, miks Jeesuse liha müük ja tarbimine ehk kriminaalne tulu, mida kirikuõpetajad saavad, tarbijakaitset ei huvita – teha seda videokaamera ees – keeldus tarbijakaitsja koostööst. Kui jutt oleks kassist, mida küüliku pähe müüakse, kas ka siis jääks juhtum ameti pädevusest välja? Kuidas määratakse Jeesuse liha värskust ja hinda? Kas kilohind või tükihind? Millist osa lihakehast süüakse? Fileed, jalgu või hoopis kõhutükki, need ju kõik erinevas hinnaklassis?



Sama tahtsin teada Jeesuse vere kohta, mida kirikutes, kabelites ja mujal inimestele sisse joodetakse. Mis on imelise vereliitri koostis ja omahind?



Vastuseid ma ei saanudki. Selgituse saamiseks soovitas ametnik mul pöörduda EELK juhtide poole. On vajalik teada, et mind jätavad täiesti külmaks igasugused teoloogia valdkonda kuuluvad religioossest müstikast lähtuvad fantaasiad. Mind huvitab Eesti tarbijakaitse vastus.



Ma olen tõelises hämmingus, et XXI sajandi teise kümnendi ilmalikus Eesti Vabariigis toimuvad ilged perverssused, mille käigus pakutakse inimestele verd ja liha, ning võikad rituaalid, milles osalevad ka lapsed, ja et nendest ei huvitu ei tarbija- ega korrakaitse.



Ülestõusmine



Mitte ükski teoloog pole suutnud mulle selgitada, kuidas inimene pärast surma üles tõuseb, taevasse läheb ja seal igavesti elama hakkab. Tavaline seletus on, et tuleb usaldada hingekarjase lubadusi, peab uskuma Jumalasse. Muud polevatki vaja teha, Issand hoolitseb ja aitab. Ahjaa, raha tuleb annetada, ja mida rohkem, seda uhkem, kiirem ja imelisem taevasõit.



Kui ma ühe lugupeetud kirikuõpetaja käest küsisin, kas ta hirmu ei tunne, sest surnute ärgates võib juhtuda igasuguseid üllatusi, uuris mees vastu, et mida ma jampsin, mis üllatusi siin ikka juhtuda saab.



Ma vaatasin talle sügavale silmapõhja ja muigasin: “Me saame näha, kui surnud tulema hakkavad, mürinal kõik!”



Loe ka Ervin Õunapuu artikleid “Marginaal” (MM, 28.09.), “Marginaal II” (MM, 10.11.), “Marginaal III” (MM, 22.12.), “Marginaal IV” (MM, 27.01.), “Marginaal V” (MM, 22.02.) ja “Marginaal VI” (MM, 27.03.). Raamat nimega “Kes tegi maailma” kinnitab, et Jumal on isik. Kas tegemist on mingi iidse kirikukalendri lisaga? Ei, värvitrükis kõvakaaneline teos on ilmunud 2015. aastal, selle on välja andnud kultuurikeskus Iqra.Avan laste religioosseks kasvatamiseks mõeldud käsiraamatu, valin lehekülje number 120 ja loen: “Inimesed, kes ei usu Jumalasse, ei usu ka sellesse, et peale surma võiks Jumal meid uuesti ellu äratada ja meil uus elu alata. Sellepärast kardavad nad surma väga. Nad arvavad, et kui nad surevad, siis pärast ei olegi enam midagi. Nad lihtsalt magavad mulla sees. Aga Jumalasse uskuv inimene teab, et kui heidame magama, siis ärkame taas viimselpäeval üles. Surm on justkui uks, mille kaudu saame toast õue minna.”Kristlased on veendunud, et Jumala poja surnuist üles tõusmine on lunastanud kogu inimkonna. Usklikud seletavad, et tänu Jeesusele saavad kõik head inimesed üles ärgata ja igavesti elada. Rahulikult ja muretult armsa ja hooliva Jumala enda juures.Kirikutes toimetatakse juba mitusada aastat ühte ja sedasama rituaali – juuakse jumalapoeg Jeesuse verd ja süüakse sellesama tegelase ihu ehk liha. Oluline on teada, et armulaud ei ole näitemäng ega teesklus, oh ei, see on kõige ehtsam inimohverdus tõelise liha ja verega.EELK hingekarjane selgitab: “Armulaua puhul ei ole tegemist ammuse sündmuse meenutamise või mälestamisega, vaid luterliku kiriku õpetuse kohaselt on Kristus ise armulauasakramendis kohal. Kuid mitte ainult – Kristus on ka see, kes ennast meile pakub, see tähendab, et ta on ise kohal ka andja ja andjana. Kristuse kohalolek ei ole sümboolne ja spirituaalne, vaid reaalne!” (www.eelk.ee/~eelk93/talitused/armulaud.html)Armulaua sakrament on muinasajal paljude rahvaste usundites esinenud veriste inimohvrite toomise peegeldus. Kristlased võtsid leiva ja veiniga armulaua üle paganlikest müsteeriumidest, armulaua sakrament ongi paganlik ohverdamine, mis on saanud uue, “püha” või “jumaliku” tähenduse. Rooma impeeriumis omandas jumala söömine leebema vormi: üleloomulikku olendit – Jumalat – hakati sööma leiva ja veini kujul. Seda tehakse tänase päevani, seda tehakse ka ilmaliku riigikorraga Eestis.Armulauavein märgib uskliku inimese ja Jumala vahelist lepingut, mida on vaja võimalikult tihti hingekarjase vahendusel uuendada. Jeesuse vereks on magus punane viinamarjavein, jumalapoja ihuks aga nisujahust oblaat. Veini sisse lisab vaimulik kuuma vett, et armulaualisel oleks tunne, nagu rüüpaks ta elava Kristuse ihusooja verd.Kui inimene ei suuda enam ise armulauale minna, tuleb sellest kiriku kantseleisse teatada, siis tuleb hingekarjane hädalise juurde koju. Ka surmaohu korral tuleb vaimulik kindlasti kutsuda koju või haiglasse, ka vanglasse, armulauda jagama. Igal inimesel on õigus väärikalt surra, väärika surma juurde kuulub armulaud ehk Jumala poja liha ja veri.Euroopa Liidu komisjoni raporti järgi on viimasel ajal toidupettuste hulgas palju selliseid juhtumeid, kus kallis tooraine on asendatud odavamaga. Lisaks võivad kurjategijad märkida pakile tahtlikult vale liha päritolu (näiteks hobuse asemel veise), muuta aegumiskuupäevi ja märkida kalakasvanduse kala puhul, et tegu on loodusest püütuga. Täpselt sama toimub ka veinidega, võltsitakse silte ja korke.Voltaire (1694–1778) on kirjutanud: “Nad küpsetavad Jumalat leiva sees. Nad söövad teda ja väljutavad teda koos teiste ekskrementidega. Nad tahavad, et kõik inimesed alluksid sellele õpetusele. Ja kui nad on ülekaalus, siis piinavad ja tapavad nad kõik need, kes julgevad tõsta oma arukuse sellest hullumeelsest märatsemisest kõrgemale.”Voltaire on terav ja tabav nagu alati.Eesti tarbijakaitseameti esindaja kirjutas vastuseks minu järelepärimisele Jumala ainusündinud poja Jeesus Kristuse liha (I, II ja III sort, konditustatud, hind kokkuleppel) tarbimise kohta Eesti Vabariigi territooriumil asuvates kirikutes ja pühakodades järgmist: “Tegemist ei ole tarbijasuhtega, seega ei ole tarbijakaitseametil siinkohal ka kommenteerimiseks alust. Antud juhtum jääb ameti pädevusest välja.” (Hanna Turetski, 4. detsember 2013)Kui tegin ettepaneku selgitada, miks Jeesuse liha müük ja tarbimine ehk kriminaalne tulu, mida kirikuõpetajad saavad, tarbijakaitset ei huvita – teha seda videokaamera ees – keeldus tarbijakaitsja koostööst. Kui jutt oleks kassist, mida küüliku pähe müüakse, kas ka siis jääks juhtum ameti pädevusest välja? Kuidas määratakse Jeesuse liha värskust ja hinda? Kas kilohind või tükihind? Millist osa lihakehast süüakse? Fileed, jalgu või hoopis kõhutükki, need ju kõik erinevas hinnaklassis?Sama tahtsin teada Jeesuse vere kohta, mida kirikutes, kabelites ja mujal inimestele sisse joodetakse. Mis on imelise vereliitri koostis ja omahind?Vastuseid ma ei saanudki. Selgituse saamiseks soovitas ametnik mul pöörduda EELK juhtide poole. On vajalik teada, et mind jätavad täiesti külmaks igasugused teoloogia valdkonda kuuluvad religioossest müstikast lähtuvad fantaasiad. Mind huvitab Eesti tarbijakaitse vastus.Ma olen tõelises hämmingus, et XXI sajandi teise kümnendi ilmalikus Eesti Vabariigis toimuvad ilged perverssused, mille käigus pakutakse inimestele verd ja liha, ning võikad rituaalid, milles osalevad ka lapsed, ja et nendest ei huvitu ei tarbija- ega korrakaitse.Mitte ükski teoloog pole suutnud mulle selgitada, kuidas inimene pärast surma üles tõuseb, taevasse läheb ja seal igavesti elama hakkab. Tavaline seletus on, et tuleb usaldada hingekarjase lubadusi, peab uskuma Jumalasse. Muud polevatki vaja teha, Issand hoolitseb ja aitab. Ahjaa, raha tuleb annetada, ja mida rohkem, seda uhkem, kiirem ja imelisem taevasõit.Kui ma ühe lugupeetud kirikuõpetaja käest küsisin, kas ta hirmu ei tunne, sest surnute ärgates võib juhtuda igasuguseid üllatusi, uuris mees vastu, et mida ma jampsin, mis üllatusi siin ikka juhtuda saab.Ma vaatasin talle sügavale silmapõhja ja muigasin: “Me saame näha, kui surnud tulema hakkavad, mürinal kõik!”Loe ka Ervin Õunapuu artikleid “Marginaal” (MM, 28.09.), “Marginaal II” (MM, 10.11.), “Marginaal III” (MM, 22.12.), “Marginaal IV” (MM, 27.01.), “Marginaal V” (MM, 22.02.) ja “Marginaal VI” (MM, 27.03.).

Veel artikleid samast teemast »