Arvamus

MÕTE: Õnn või õnnetus?

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Kui mandril elavate sõpradega rääkida, peavad paljud neist Saaremaad maapealseks taevaks. See on arusaadav, sest nemad satuvad siia heal juhul vaid korra aastas mõnd suveüritust nautima ja võib-olla teevad ka vaatamisväärsuste juures mõne tiiru ära.



Kes aga kohapeal elab, mõistab siinseid muresid. Olles ääremaa, pole meil siin veel korralikku kino, ooperimajast rääkimata. Jah, suvel saab korra võimaluse Saaremaa ooperipäevadele minna, pileti eest tuleb aga tihtilugu rohkem raha välja käia kui mandril. Valik on ka just selline, mida siia kutsutud külalisteatri repertuaaris leidub.



Tõsi, linnateater Kuressaares ju on, aga mandril tegutsevad trupid just eriti sageli siia ei kipu.



Kus siis kultuurihuvilised oma himu rahuldavad? Ikka mandril! See aga on üks suur ettevõtmine ja peavalu. Esmalt tuleb tööinimesel leida etendus või kontsert, mis toimub nädalavahetusel, sest ega siit minema saamine ole lihtsalt jalgade selgavõtmine ja ümber nurga asuva kontserdimaja poole suundumine.

Tallinna minnes tuleb välja kannatada neli tundi reisi, Tartusse sõites on asi veelgi hullem. Mis aga saab teel olles sinu soengust ja riietest?



Kui rõivastest rääkida, siis ega Saaremaal olegi ju poest midagi sobivat võtta. Tekib tunne, nagu elaksime ikka veel Vene ajal, kui kauplustes haigutas tühjus. Niigi on siin poode vähe ja neiski ainult killuke valikust, mida mandril pakutakse.



Näiteks mitmete Eesti moeloojaid esindavate kaupluste juhtide arvates siin normaalmõõtudes inimesi ei elagi. Mandrilt toodud laojääkide suurused algavad pahatihti alles 42-st ja nii edasi... Lisaks on praamiga merd ületades neil miskipärast ka hind kerkinud.



Autor: Pamela Talzi

