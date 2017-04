Arvamus

JUHTKIRI - Orjapidamine

Teisipäev, 11. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kuigi tänapäeval ei kiputa oma palganumbrist avalikult rääkima, pole saladus, et Eestis teenivad mehed naistest sama töö eest sageli rohkem.



Ka Eurostati andmete kohaselt troonib Eesti palgalõhe statistikas Euroopa tipus ja nukker olukord on püsinud muutumatuna juba aastaid. Iga mehe teenitud euro kohta makstakse Euroopas naisele keskmiselt 84 senti, Eestis aga vaid 73 senti.

Meie Maa arvates on selline olukord häbiväärne – meie soovime, et mehi ja naisi koheldaks võrdselt ka tööturul. Palgalõhe peab kaduma!



Kuidas seda saavutada? Kindlasti aitaks kaasa töötasude avalikustamine. Eraettevõtetelt on seda muidugi naiivne loota. Aga seda võiks küll loota, et meie palgamaksjate mõttemaailm muutuks. Naised ei pea olema orjad, keda meestest oluliselt väiksema töötasuga narrida.



Saaremaa olukord võib olla eriti hull. Statistika kohaselt on siin niigi Eesti kõige väiksemad palgad – keskmine brutotöötasu oli mullu 880 eurot. Kui me nüüd mõttes lahutame sellest summast veel neljandiku, siis tulebki ausalt tunnistada: naisi koheldakse aastal 2017 nagu pärisorje.



11. aprill 2017 Autor: Teisipäev, 11. aprill 2017.Ka Eurostati andmete kohaselt troonib Eesti palgalõhe statistikas Euroopa tipus ja nukker olukord on püsinud muutumatuna juba aastaid. Iga mehe teenitud euro kohta makstakse Euroopas naisele keskmiselt 84 senti, Eestis aga vaid 73 senti.Meie Maa arvates on selline olukord häbiväärne – meie soovime, et mehi ja naisi koheldaks võrdselt ka tööturul. Palgalõhe peab kaduma!Kuidas seda saavutada? Kindlasti aitaks kaasa töötasude avalikustamine. Eraettevõtetelt on seda muidugi naiivne loota. Aga seda võiks küll loota, et meie palgamaksjate mõttemaailm muutuks. Naised ei pea olema orjad, keda meestest oluliselt väiksema töötasuga narrida.Saaremaa olukord võib olla eriti hull. Statistika kohaselt on siin niigi Eesti kõige väiksemad palgad – keskmine brutotöötasu oli mullu 880 eurot. Kui me nüüd mõttes lahutame sellest summast veel neljandiku, siis tulebki ausalt tunnistada: naisi koheldakse aastal 2017 nagu pärisorje.11. aprill 2017

Veel artikleid samast teemast »