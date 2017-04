Arvamus

JUHTKIRI - Pruutis vallad või vanatüdrukud

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Nii neid 25-aastaseid vaikselt koguneb, kes sügiseks mehele saavad. Kui lähtuda Kihelkonna volikogu esimehe laupäevasest peokõnest või Betti Alveri, 1939. aprillikuises Loomingus avaldatud ballaadist ”Kaks saarlast”, mille ta selle järel peast ette kandis: Kaks saarlast muiste ühte lõid, koos laulsid, riisusid ja jõid — üks, hiiglasuur ja äge, ööd-päevad taprit kõhutas, hulljulgeid plaane õhutas ja juhtis röövliväge.



/---/



Leheruum ei luba teost siin täies mahus ära trükkida. Küll aga tasub see üles otsida, sest lõpp on veelgi kõnekam. Kuigi sügiseks koondub saarlasi rohkem kui kaks, saab ülekantud tähenduses Alveri peaaegu 80 aastasest loomingust ka tänasesse nii mõndagi üle tuua – ikka kõik selle, mis inimloomusele omane. Teär tegi küll omapärase, ent õige ja asjakohase valiku. Kõneleb ju ballaad truudusest, ent veelgi enam üksiolemise mõttetusest.



10. aprill 2017

Autor: MM Esmaspäev, 10. aprill 2017./---/Leheruum ei luba teost siin täies mahus ära trükkida. Küll aga tasub see üles otsida, sest lõpp on veelgi kõnekam. Kuigi sügiseks koondub saarlasi rohkem kui kaks, saab ülekantud tähenduses Alveri peaaegu 80 aastasest loomingust ka tänasesse nii mõndagi üle tuua – ikka kõik selle, mis inimloomusele omane. Teär tegi küll omapärase, ent õige ja asjakohase valiku. Kõneleb ju ballaad truudusest, ent veelgi enam üksiolemise mõttetusest.

Veel artikleid samast teemast »