Arvamus

Ärme võtame võimalust!

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Meie käest on küsitud rohkem kui ühel korral: kas te tõesti usute, et see, mida te teete, on õige? Kas suurte erihooldekodude elanike viimine linnadesse on nende jaoks hea? Miks mitte jätta neid sinna, kus nad on elanud aastakümneid, kus nad on harjunud ja kus nendega ollakse harjutud?



Vastus on jah. Jah, me usume, et erivajadusega inimestel on õigus valikutele, õigus otsustada oma elu üle ja korraldada elu vastavalt oma vajadustele ning võimalustele.



Samaväärselt kõigi teistega soovivad erivajadusega inimesed kogeda elus arengut, saada eduelamusi, tunda rõõmu uute asjade õppimisest. Erivajadusega inimese enesehinnangut tõstab kõige enam võimalus olla ühiskonnale vajalik – teha võimetekohast tööd, omandada uusi oskusi, olla kaasatud rääkima kaasa kogukonnas toimuvas.



Kas eraldatus ja erivajadusega inimeste koondamine suurtesse hooldekeskustesse asulatest eemal, asugu need nii looduskaunites ja kenades Eestimaa paikades kui võimalik, annab erivajadusega inimestele võimaluse olla kogukonda kaasatud ja tunda end võrdväärse kogukonnaliikmena?



Saame uutes kohtades pakkuda veel rohkem



Me usume, et erivajadus või haigus ei ole põhjus, mille pärast peaks inimese kogukonnast eemale lükkama. Vastupidi – elu loomulikes tingimustes, teiste inimeste keskel annab igaühe elule kõrgema kvaliteedi ja paremad võimalused isiklikuks arenguks. Ka erivajadusega inimese elule.



Ühe Sõmera Kodus elava noore mehe ema ütleb: “Mina kui eestkostja ja lapsevanem olen pakutava teenusega rahul, minu pojale seal tõesti väga meeldib. Ta ei ole seal oldud aja jooksul kordagi avaldanud soovi koju tagasi tulla! Ema süda on rahul.” (28.12.2016, Meie Maa)



Ühe teise, Viljandimaal Karula perekülas elava noore mehe ema räägib: “Oleme abikaasaga väga rahul meie poja praeguse elukorraldusega. Selle maja hooldajad on väga lahked, sõbralikud, vastutulelikud, mõistvad. Käime seal väga tihti ja alati on meile öeldud, et võime tulla, millal soovime. Ei pea iga kord ettegi helistama. Samuti ei ole vaja karta, et kui me ootamatult kohale läheme, oleks poeg kuidagiviisi hooletusse jäetud.” (16.12.2016, AS Hoolekandeteenused uudiskiri)



Küllap saame küsides selliseid vastuseid veelgi – nii Sõmera kui teiste meie kodude elanike lähedastelt. Nad räägivad, et nende lähedasel on hea, sest neist hoolitakse, nendega tegeletakse, nende eest seistakse. Andes meie tööle hinnangut, ei ole kunagi määravaks ümbrus, õueala suurus või toa sisustus, vaid ikka on peamine töötajate suhtumine ja hoolitsus, mis lähedasele osaks saab.



Meie ettevõtte väärtused ja töökultuur on sama nii Sõmeral, Karulas, Tartus kui Jõhvis. Samadele väärtustele ja tõekspidamistele tuginedes asume tööle ka oma uutes majades, kuhu kolivad teiste seas praegused Sõmera Kodu elanikud. Kvaliteetne teenus, hoolitsus ja lugupidamine, mida pakume Sõmeral elavatele inimestele praegu, jätkub ka nende uues kodus. Kõik, mille üle nad on rõõmsad ja rahul täna, ei kao kusagile.



Vastupidi – me usume, et saame uutes kohtades pakkuda veel palju rohkem. Elu koduses ja pere põhimõttel toimivas uues väikeses kodus annab inimesele võimaluse olla tema ise, ümbritsetud lähedastest kaaslastest ja kodutundest. See annab võimaluse tunda end isiksusena, mitte suure hoolekandesüsteemi kliendina.



Iga Sõmera elanik saab endale just sellise uue kodu, nagu talle on vaja. Tööturule minejad ja aktiivselt kogukonnaelus osalejad saavad hakkama ka ilma ööpäevaringse toetuseta. Nendele ostame ja sisustame koduselt korterid või väikesed majad. Seal on olemas professionaalsed tegevusjuhendajad, julgustamas uusi oskusi omandama ja aitamas tekkinud muresid lahendada – justkui head pereliikmed.



Ööpäevaringset juhendamist ja hoolt vajavatele inimestele ehitame aga kaasaegsed, mugavad, erivajadusega inimeste vajadusi arvestavad elamud. Seal hakatakse elama kuueliikmeliste peredena. Tegevusjuhendajad on toeks nii öösel kui päeval. Nõustamas ja abistamas, julgustamas õppima või meelde tuletamas oskusi, mida suures hooldekodus elades vaja polnud. Näiteks söögitegemist, pesupesemist, oma päeva plaanimist, ise oma elu korraldamist.



Mõned aastad tagasi sulgesime viis vana, amortiseerunud mõisakompleksi ning rajasime nende elanikele uued ja kaasaegsed perekülad. Tänu sellele oleme näinud, kuidas võib inimest muuta liigsuurest ühisest elamisest väikesesse pereüksusesse kolimine. Elud said uued vaatenurgad, taastusid ammu unustatud oskused, suurenes iseseisvus.



Nende hulgas, kes kunagi kartsid vanast, harjumuspärasest keskkonnast edasi liikuda, on nüüd neid, kes on liikumas oma elu järgmisse etappi: väiksema toetusvajadusega kogukonnas elamise teenusele. Nende asemele saavad aga endale koha just suurte suletavate kodude, ka Sõmera praegused elanikud.



Üks mõtteharjutus



Hea lugeja, palun sind lõpetuseks teha minuga koos läbi üks mõtteharjutus. Kujuta ette, et peaksid tänasest minema elama Sõmerale. Koos 350 inimesega oma lähimast naabruskonnast. Sinu kortermaja 50 elanikku või eramukvartali 15 peret hakkavad edaspidi jagama sinuga ühte maja. Igaühel on koridori peal oma tuba. Võib-olla pead seda jagama naabriga. Te sööte iga päev sööklas. Ei, mitte Rootsi lauas, vaid putru, suppi ja praadi, mille kokad on tänaseks teinud. Tahate välja? Aga palun! – siin on männimets! Tahate tegevust – käsitööring töötab teisipäeviti kell 14, lauluring neljapäeviti kell 10. Ja nii edasi. Iga päev. Kuni sinu elupäevade lõpuni.



Küsi endalt nüüd: kas see on elu, mida sa endale sooviksid? Kui ei, siis küsi: kas ma tõesti arvan, et see on Sõmera elanikele parim koht, kus nad peaksid veetma kogu oma elu? Kui vastus on jah, siis küsi veel üks, viimane küsimus: miks ma tegelikult nii arvan? Ja ole vastates hästi aus. Keegi teine ei kuule sind.

Igal inimesel on õigus omada lootust paremale elule ja õigus seda lootust võimalusel reaalsuseks muuta. Ärme võtame oma uskumuste, arvamuste ja isiklike probleemide pärast kelleltki võimalust! Autor: Liina Lanno, AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Esmaspäev, 10. aprill 2017.Vastus on jah. Jah, me usume, et erivajadusega inimestel on õigus valikutele, õigus otsustada oma elu üle ja korraldada elu vastavalt oma vajadustele ning võimalustele.Samaväärselt kõigi teistega soovivad erivajadusega inimesed kogeda elus arengut, saada eduelamusi, tunda rõõmu uute asjade õppimisest. Erivajadusega inimese enesehinnangut tõstab kõige enam võimalus olla ühiskonnale vajalik – teha võimetekohast tööd, omandada uusi oskusi, olla kaasatud rääkima kaasa kogukonnas toimuvas.Kas eraldatus ja erivajadusega inimeste koondamine suurtesse hooldekeskustesse asulatest eemal, asugu need nii looduskaunites ja kenades Eestimaa paikades kui võimalik, annab erivajadusega inimestele võimaluse olla kogukonda kaasatud ja tunda end võrdväärse kogukonnaliikmena?Me usume, et erivajadus või haigus ei ole põhjus, mille pärast peaks inimese kogukonnast eemale lükkama. Vastupidi – elu loomulikes tingimustes, teiste inimeste keskel annab igaühe elule kõrgema kvaliteedi ja paremad võimalused isiklikuks arenguks. Ka erivajadusega inimese elule.Ühe Sõmera Kodus elava noore mehe ema ütleb: “Mina kui eestkostja ja lapsevanem olen pakutava teenusega rahul, minu pojale seal tõesti väga meeldib. Ta ei ole seal oldud aja jooksul kordagi avaldanud soovi koju tagasi tulla! Ema süda on rahul.” (28.12.2016, Meie Maa)Ühe teise, Viljandimaal Karula perekülas elava noore mehe ema räägib: “Oleme abikaasaga väga rahul meie poja praeguse elukorraldusega. Selle maja hooldajad on väga lahked, sõbralikud, vastutulelikud, mõistvad. Käime seal väga tihti ja alati on meile öeldud, et võime tulla, millal soovime. Ei pea iga kord ettegi helistama. Samuti ei ole vaja karta, et kui me ootamatult kohale läheme, oleks poeg kuidagiviisi hooletusse jäetud.” (16.12.2016, AS Hoolekandeteenused uudiskiri)Küllap saame küsides selliseid vastuseid veelgi – nii Sõmera kui teiste meie kodude elanike lähedastelt. Nad räägivad, et nende lähedasel on hea, sest neist hoolitakse, nendega tegeletakse, nende eest seistakse. Andes meie tööle hinnangut, ei ole kunagi määravaks ümbrus, õueala suurus või toa sisustus, vaid ikka on peamine töötajate suhtumine ja hoolitsus, mis lähedasele osaks saab.Meie ettevõtte väärtused ja töökultuur on sama nii Sõmeral, Karulas, Tartus kui Jõhvis. Samadele väärtustele ja tõekspidamistele tuginedes asume tööle ka oma uutes majades, kuhu kolivad teiste seas praegused Sõmera Kodu elanikud. Kvaliteetne teenus, hoolitsus ja lugupidamine, mida pakume Sõmeral elavatele inimestele praegu, jätkub ka nende uues kodus. Kõik, mille üle nad on rõõmsad ja rahul täna, ei kao kusagile.Vastupidi – me usume, et saame uutes kohtades pakkuda veel palju rohkem. Elu koduses ja pere põhimõttel toimivas uues väikeses kodus annab inimesele võimaluse olla tema ise, ümbritsetud lähedastest kaaslastest ja kodutundest. See annab võimaluse tunda end isiksusena, mitte suure hoolekandesüsteemi kliendina.Iga Sõmera elanik saab endale just sellise uue kodu, nagu talle on vaja. Tööturule minejad ja aktiivselt kogukonnaelus osalejad saavad hakkama ka ilma ööpäevaringse toetuseta. Nendele ostame ja sisustame koduselt korterid või väikesed majad. Seal on olemas professionaalsed tegevusjuhendajad, julgustamas uusi oskusi omandama ja aitamas tekkinud muresid lahendada – justkui head pereliikmed.Ööpäevaringset juhendamist ja hoolt vajavatele inimestele ehitame aga kaasaegsed, mugavad, erivajadusega inimeste vajadusi arvestavad elamud. Seal hakatakse elama kuueliikmeliste peredena. Tegevusjuhendajad on toeks nii öösel kui päeval. Nõustamas ja abistamas, julgustamas õppima või meelde tuletamas oskusi, mida suures hooldekodus elades vaja polnud. Näiteks söögitegemist, pesupesemist, oma päeva plaanimist, ise oma elu korraldamist.Mõned aastad tagasi sulgesime viis vana, amortiseerunud mõisakompleksi ning rajasime nende elanikele uued ja kaasaegsed perekülad. Tänu sellele oleme näinud, kuidas võib inimest muuta liigsuurest ühisest elamisest väikesesse pereüksusesse kolimine. Elud said uued vaatenurgad, taastusid ammu unustatud oskused, suurenes iseseisvus.Nende hulgas, kes kunagi kartsid vanast, harjumuspärasest keskkonnast edasi liikuda, on nüüd neid, kes on liikumas oma elu järgmisse etappi: väiksema toetusvajadusega kogukonnas elamise teenusele. Nende asemele saavad aga endale koha just suurte suletavate kodude, ka Sõmera praegused elanikud.Hea lugeja, palun sind lõpetuseks teha minuga koos läbi üks mõtteharjutus. Kujuta ette, et peaksid tänasest minema elama Sõmerale. Koos 350 inimesega oma lähimast naabruskonnast. Sinu kortermaja 50 elanikku või eramukvartali 15 peret hakkavad edaspidi jagama sinuga ühte maja. Igaühel on koridori peal oma tuba. Võib-olla pead seda jagama naabriga. Te sööte iga päev sööklas. Ei, mitte Rootsi lauas, vaid putru, suppi ja praadi, mille kokad on tänaseks teinud. Tahate välja? Aga palun! – siin on männimets! Tahate tegevust – käsitööring töötab teisipäeviti kell 14, lauluring neljapäeviti kell 10. Ja nii edasi. Iga päev. Kuni sinu elupäevade lõpuni.Küsi endalt nüüd: kas see on elu, mida sa endale sooviksid? Kui ei, siis küsi: kas ma tõesti arvan, et see on Sõmera elanikele parim koht, kus nad peaksid veetma kogu oma elu? Kui vastus on jah, siis küsi veel üks, viimane küsimus: miks ma tegelikult nii arvan? Ja ole vastates hästi aus. Keegi teine ei kuule sind.Igal inimesel on õigus omada lootust paremale elule ja õigus seda lootust võimalusel reaalsuseks muuta. Ärme võtame oma uskumuste, arvamuste ja isiklike probleemide pärast kelleltki võimalust!

Veel artikleid samast teemast »