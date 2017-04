Arvamus

JUHTKIRI - Tugevama õigus

Laupäev, 08. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kattuvate külanimede teema on jõudnud punkti, kus ideelises mõttes antakse küladele võimalus küll kaasa rääkida ja oma kohanime eest võidelda, kuid ridade vahelt näeme, et laias laastus on otsused juba rahva eest ära tehtud. Kusjuures kaasamata näiteks Kuressaare linna kui omavalitsuste ühinemise eestkõneleja poolt loodud ja toimivat nimekomisjoni.



Kihelkonna kuulus kalasadam on jäädvustatud merekaartidele, kuid see pole siiski piisav argument, et Veere küla oma nime saaks säilitada.



Teisalt tähistab Valjala küljes asuv Rannaküla muistset kalastamiskohta, kus mitmed külad 19. sajandil ühiselt noodapüügil käisid. Seegi fakt poleks ilmselt piisav, et nimi jätta, sest jäiga korra alusel on asju ikka lihtsam ajada – pole vaidlusi, pole probleeme.



Kehtima jääb suurema ja tugevama õigus ning kõlama arusaam, et kohast, kust inimesed niikuinii ära läinud, võime võtta ka nime ja sajandite jooksul välja kujunenud identiteedi, unustades, et meie riik sai siiski alguse maalt, mitte tiheda asustusega linnadest.



8. aprill 2017 Autor: MM Laupäev, 08. aprill 2017.Kihelkonna kuulus kalasadam on jäädvustatud merekaartidele, kuid see pole siiski piisav argument, et Veere küla oma nime saaks säilitada.Teisalt tähistab Valjala küljes asuv Rannaküla muistset kalastamiskohta, kus mitmed külad 19. sajandil ühiselt noodapüügil käisid. Seegi fakt poleks ilmselt piisav, et nimi jätta, sest jäiga korra alusel on asju ikka lihtsam ajada – pole vaidlusi, pole probleeme.Kehtima jääb suurema ja tugevama õigus ning kõlama arusaam, et kohast, kust inimesed niikuinii ära läinud, võime võtta ka nime ja sajandite jooksul välja kujunenud identiteedi, unustades, et meie riik sai siiski alguse maalt, mitte tiheda asustusega linnadest.8. aprill 2017

Veel artikleid samast teemast »