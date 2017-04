Arvamus

Rüütlihärrad, sõjasulased, Švejk

Laupäev, 08. aprill 2017.



Midagi imelikku on lahti selle NATO vihmavarjuga – kas keegi ülepea mäletab seda väljendit?



Peaks olema hästi kaitstud tunne vene karu eest – selline väljend oli ka olemas. Liitlased oma sõjatehnika viimase sõnaga maal ja õhus, katsugu pätsu vaid tulla, kohe saab tina ja rikastatud uraani nii, et meeldegi ei tule, kas president on parajasti Vladimir või Dmitri.



Vähemalt nii näib olevat ringimöllavate asjatundjate meelest, keda muiste hüüti kohvikustrateegideks või tugitoolikindraliteks. Mitte et ise parem oldaks – vana nahahoidja küll –, aga sõjaajaloost ikka huvitatud.



Võib-olla on neil õigus kah. Kui need liitlased siin kedagi tagasi lüüa ei suudagi, annavad vähemalt ettekäände täiemõõduliseks sõjaks. Mida venelased ehk kardavad, seega allies-in-being. Piisab olemasolust. Kuidas seda fleet-in-being väljendist tuletatut tõlkida, jääb segaseks. Proovitud on “olemasolev”, mis on kohmakas, võib-olla siis “ootel liitlased”. No ei karga pähe. Sitting ducks oleks igal juhul veel hullem väljend.



Plass ja alandav



Ei hakka arutama nende siinolemise tegeliku väärtuse üle, kartes, et eelmainitud kõige paremini teadjad teevad pihuks ja põrmuks. Mitu päeva ei julge needusesse ronidagi, kus karvad lendama läheksid. Kuri rahvas. Ja ikka sama laul, kuidas need mehed – aga miks mitte moodsalt isikud või vähemalt naised ja mehed – on valmis sinu eest surema, aga sa ei suuda oma alpe lõugu koomal hoida ega kätekõverdusi teha. Keegi George S. Patton oli küll arvamisel, et soldat ei pea surema oma maa eest, vaid jätma selle töö õnnetule vaenlasele.

On pea ebaisamaalik tunne, kui hurraade asemel tulevad ette igasugu kummalised tunded ja uiud.



Äsja, märtsi lõpus vajus kohale järjekordne jõuk liitlasi – ja Eesti soldatid lükati oma kasarmutest välja, et neile ruumi teha.



Plass ja alandav – mis ikka keerutada! Kogu jahumine, et niikuinii pidid telkidesse ja metsa minema ning et kasarmud on alles ehitamisel, ei kõla kohe kuidagi. Kogu meie ajalugu, millest vaid jupikesed – 21 aastat enne viimast ilmasõda ja 10 pärast on olnud enam-vähem sellised, et me ei kuulu mingisse hämarasse Liitu ega pea kuulama kauge isakese, uue Liidu puhul peast eidekese keelamist, käskimist, poomist, laskmist, ininat ja määgimist – peaks mõndagi meelde tooma. Ja haiget tegema või segadusse ajama. Roomalikult: saabusid leegionid, abiväelased tehku päris sõduritele ruumi.



Kui kohe partsti! ära panna, siis punaarmeele tehti ka 1940. aastal kasarmud tühjaks. Suvelaagritesse, koolimajadesse. Mis ka tekitab küsimuse, mispärast ei ole mu teada ainsana bolševikele tuld andnud sidepataljoni paraadidel kuidagi esile tõstetud, et nemad siiski tegid pauku. Ah, ei suudeta ju Pätsugi selgeks vaielda – see pisiasi nüüd.



Saabusid kaitsjad, paberite järgi ju liitlased nemadki, tehku kohalikud toad tühjaks.



Edasi – Eesti laskurkorpus, mida eriti meelde tuletada ei taheta. Vahetegemine sealgi. Eestlased kõlbasid jalaväe pindevillemiteks, kahurväkke ka – sinna väidetavasti ainult seepärast, et meie omad olid nii head oma töös. Isegi politrukid võtsid koomale kahtlase silmavaate küsimuses. Tankid ja lennumasinad hoiti aga maarahvast eemal.



Punaarmee oli üldse kõva klassivahede rõhutaja. Kuldsed pagunid olid seltsimeestele päriskomandöridele. Insenerid, arstid ja varustajad pidid hõbedastega leppima, juristid kitsamate hõbedastega. Mingi aeg olid erruläinutel täiesti oma märgistusega pagunid, aga kui tegevkaptenid hakkasid erukindraleid mõnuga pikalt saatma, muudeti see ära.



Mõned on võrdsemad



Tahad või ei taha, sarnast klassidesse jagamise avalikku äravormistamist annab ka praegu näha küll. Kõik on võrdsed, mõned võrdsemad. Löögijõu, tõsise heidutaja eest tuleb hoolitseda. Kohalikud jälgigu, et noil ikka kõik hästi oleks.



Nagu rüütlite sõja- ja muidu sulased. Nagu koloniaalaegade kandjad, sipoid, askarid. Nood tassisid massade kola ja viksisid saapad, meie omad vaatavad, et õhumassadel oleks puhas lennuväli ning tankimassadel roomikud viksitud.

Täitsa švejkilik. Seal tõstis kah riigisaksa ooberst Austria kindrali staabi uulitsale, sest tema väejuhatuse plaanid nägid nii ette ja 1915. aastaks murtud, ainult Saksamaa toel sõjas rippuvatel austerlastel polnud enam kobiseda midagi.

