Arvamus

MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Isamaa peale mõeldes

Reede, 07. aprill 2017.



Seekord ei taha ma kiisust ei kutsust, Jukust, ei nukkudest laulda. Isamaa ja Res Publica Liit – sinust ongi see laul!



Raske on visata nalja erakonna üle, kelle sünni juures ma veerandsada aastat tagasi olin ja kelle käekäik mulle siiamaani korda läheb.



Antoša Tšehhonte (noor Anton Tšehhov, kui juhtumisi mõni poliittehnoloog või ministeeriumi kontoris konutav poliitjuhe ei tea) suutnuks naerda läbi pisarate. Aga nagu me teame, suri üks läbi ajaloo vägevamaid näitekirjanikke, ka praktiseeriv arst, juba 44-aastaselt. Nii et ettevaatust! Ja tegelikult ongi põhjust kurvastada vaid neil kulunud kampsunitel, kellele üks esimesi taasiseseisvunud kalliskive veel korda läheb.



Elu ilusaim aasta



Mida vanemaks saan, seda rohkem tundub mulle, et elu ilusaim aasta oli 1992. Fenomenaalne vedamine, et sõbrad kutsusid mind Isamaa valimiskampaaniat tegema. Seal kinnistusid ja kujunesid sõprussuhted, mida on hea meenutada kokku saades vanuigi. Paraku juba ka Metsakalmistu kuulsuste künkal ja selle jalamil küünlaid süüdates.

Vägev aeg oli!



Säästan lugejaid “Suure Isamaasõja” üksikasjadest ja tülliminekust. Kas seda tüli õnnestunuks vältida, küsisin 15 aasta tagasi Kaido Kamalt. “Ei, me olime tollal piisavalt lollid,” vastas tolleks hetkeks suurest poliitikast ammu eemale tõmbunud taasiseseisvumise üks võtmearhitekte.



Nojaa, Mart Laar sai veel ühe võimaluse valitsust teha 1999. aastal. Aga kuidas see 2002. aasta talvel lõppes, mäletab Kallase-Savisaare tehingust midagigi kuulnud põlvepikkune poisikegi. Oli vaja uusi tuuli!

Ja sealt nad tulidki: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica!



2003. aasta riigikogu valimistel jäid nad küll Keskerakonna järel napilt teiseks, aga mõlemad said 28 kohta parlamendis. 24,6 protsendi eestimaalaste toetusele järgnes palvetamine Kaarli kirikus. Moodustati valitsus koos Reformierakonna (19 kohta) ja Rahvaliiduga (13).



Jumal ei soosinud seda erakonda ülemäära kaua. Hoolimata ambitsioonikast tõotusest “Murrame läbi!” 2004. aasta europarlamendi valimistel, ei saadud mitte ühtegi kohta ja jäädi nukralt kodukamarale passima.



Aga juba enne seda, 2004. aasta jaanuaris koostasid Res Publica esimees Juhan Parts ja Reformierakonna esimees Siim Kallas salaprotokolli, kus pandi paika poliitkohad – Kallas saab esimeseks eurovolinikuks ja Parts parempoolse ühendpartei juhiks. Kallas saigi volinikuks, aga ühendparteid ei tekkinud. Kõik jäi sinnapaika, sest uus esimees Andrus Ansip ei pidanud lepingut enda jaoks siduvaks.



Oli ka põhjust! Res Publica populaarsus oli poolteise aasta jooksul vähenenud neli korda ja kui 2006. aasta 4. juunil kiitsid nii Isamaaliidu kui Res Publica üldkogu heaks kahe erakonna ühinemise, oli toetajaid vaid 2% (Isamaaliidul tol hetkel 7%).



Miks oli vaja ühineda?



Paljudel on tekkinud küsimus, miks oli Isamaaliidul vaja panna leivad ühte kappi sellise kehvikust usklikuga? Vastan: selle taga oli raha ja vanade isamaaliitlaste haldussuutmatus. Mõelge ise, ühinemise ajal oli Res Publical saada riigieelarvest neli korda rohkem raha, pealegi olid pool põlvkonda nooremad mehed suutnud luua korralikud “kohalikud ettevõtted”.



Groteskseim näide IRL-i kuuluvast “respublikaanist” on vahest praeguse riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Ja tema “kalamehed” erakonna suurkogul. Kuigi naistepäev on möödas, ei väsi ma jagamast intellektuaalselt põneva persooni õnnitlust YouTube’is mõne aasta tagant:







Aga mida ikka õiendada, süsteem töötas ju kuni viimaste parlamendivalimisteni hästi – 2007. aastal sai kunagine aate-erakond 19, 2011. aastal koguni 23 kohta. “Kerge tagasilöök” tuli viimastel valimistel, mil tuli piirduda 14 kohaga. Aga olgem ausad, nende väheste kohtade arvu eest hammustati ikka päris korralik suutäis ministrikohtadest – praegu on IRL-i haldusalas kaitse-, rahandus-, justiits-, keskkonna- ja sotsiaalkaitseministri portfell.



Kui valimised poleks toimunud 2015. aasta märtsis, vaid näiteks juunis, siis oleks toetus olnud 8% ja terendunuks üksnes Siim-Valmar Kiisleri abi- või haldusministri kunagine portfell. Ja Kalle Muuli saanuks edasi töötada Õpetajate Lehes, mitte olla Toompeal Margus Tsahkna häälekas asendusliige. Aga see oli vaid ulakas vahelepõige.



2006. aasta kevadel leppisid kaks tollast erakonna esimeest, Tõnis Lukas ja Taavi Veskimägi, Viinis kokku ühendpartei moodustamises. Nii paradoksaalne kui see ka pole, on nad mõlemad erakonnast välja astunud. Ühest on saanud Eesti Rahva Muuseumi direktor, teisest Elering AS-i juhatuse esimees. Kokad on lavalt lahkunud, suppi peavad sööma teised. Aga küllap vähemasti Tõnis Lukas uskus, et aated ja poliittehnoloogia annab ühendada.



Ei sulanudki kokku



IRL vaevleb järjekordses sisekriisis, mis seekord siiski ei põhine liitumisega projitseeritud vastuoludele. Näiteks Res Publica taustaga Marko Mihkelson toetas Postimehes (2.04.2017) küllaltki selgelt praegust esimeest.



Päev hiljem toimus IRL-i hädaistung. Foto keskel “vana kampsun” Mart Nutt, vasakul Margus Tsahkna ja paremal Siim-Valmar Kiisler. Erakonna esi- ja aseesimees. Õhtul oli “Aktuaalse kaamera” otsestuudios vaid aseesimees. Ja mulle meenus Alfred Hitchcocki “Psühho”. Kartusest kohtuasja kaela saada ei hakka ma mainima selle filmi kõige kuulsamat stseeni, mis vapustas 60-ndatel kogu maailma. Pealegi nii veriseks otsestuudios asi ei kiskunud.



