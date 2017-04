Arvamus

JUHTKIRI - Kaitse all või mitte?

Reede, 07. aprill 2017.



On teada fakt, et mida laiem otsustajatering, seda keerulisem on niigi lokkavas bürokraatias jõuda asjade “ära tegemiseni”. Iga otsus nõuab teatavaid kooskõlastusi, kuid kui sellele eelnevad uuringud, milleks omakorda on seadusest tulenevalt nõutav läbi viia hankeid, lükkub kogu protsess edasi kaugesse tulevikku.



Kuigi muinsuskaitse kinnitab, et Sõrve objektid väärivad riiklikku kaitset ja Esimese maailmasõja aegsele Sääre rannakaitsepatareile kanti kaardil algselt isegi muinsuskaitsetsoon peale, ei takistanud see näiteks rootslastel kahurialuste juurde endale suvilat ehitamast.



Kuna aasta jooksul võib juhtuda palju, teebki kogu loo foonil murelikuks see, mis saab edasi? Endiselt jääb küsitavaks, kas ikkagi on välistatud, et enne tuleva aasta suve, mil militaarobjektid lõpuks ametlikult kaitse alla saavad, ei alusta keegi piirkonnas järjekordset ehitustegevust, sest juriidiliselt pole selle keelamiseks alust.



