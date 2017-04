Arvamus

TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Sõmerast realistliku pilguga

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Vaatasin telerist Roaldi saadet ja hoolimata seal esinenud mõnedest faktivigadest pani saade mõtlema, miks on need asjad just nii, aga mitte naa.



Mis paneb kaugemalseisja liikuma ja nii agaralt sõna võtma selle asutuse reorganiseerimise pärast? Sellist pinget ja külma vaenu haigete inimeste pärast kohtasin ma esmakordselt – või olen varem selletaolised ilmingud lihtsalt maha maganud?



Aga sukeldun korraks ajas tagasi, mil meie kant sai erihoolekannet vajavate inimestega lähemalt tuttavaks.



Esimesed elanikud Kogulasse



Kui endise Vene sõjaväelennuvälja majadesse Arandi külla toodi elama erivajadustega inimesed, alustasin mina kooliteed. Et selline asutus meie kanti toodi, tekitas ka tol ajal kerget ärevust ja külas levitati igat masti kuulujutte.

Kuna siis ei olnud kombeks ümbruskonnas elavate inimestega neil teemadel vestelda, sest riik teadis alati ise, mida tegi, ei saanud ka avalikkuses sõna võtta. Nii need jutud algul liikuma läksid, kuid siis vaibusid ja kõik loksus paika. Ehk aitas kaasa ka asjaolu, et asutuse ümber oli kõrge plankaed ja ükski tolleaegsest hoolealusest ilma loata sealt välja ei pääsenud.



Vaid mõned koolikaaslased, kes sealkandis elasid või kelle vanemad asutuses töötasid, oskasid ka teistele lastele rääkida, mis aia taga tegelikult toimub. Mäletan vaid, et pigem keskendusid need jutud igasugu koomilisevõitu seikadele, mis seal juhtunud olid. Ent arvesse võtta tuli ka seda, et iga jutustaja lisas endapoolse panuse ja nii muutusid need lood aja möödudes samalaadseks anekdootidega. Aga mingit viha või kibestumist erivajadustega inimeste suhtes ma küll ei suuda meenutada.



Esimesed kokkupuuted hooldekodu asukatega tekkisid mul siis, kui nad siia-sinna tööle saadeti. Kärla koolis oli tol ajal ahiküte ja kool vajas paarsada ruumi küttepuid aastas. Metsas tuli need auto peale laadida käsitsi, samuti pärast maha, ja siis toodigi vanemate klasside poistele appi töömehed Kogulast.



Nii nad seal koolimaja õuel koos patustanud koolipoistega puid lõhkusid ja ladusid ning mitte kellelegi ei tulnud mõttesse, et nende inimestega peab hakkama lapsi hirmutama. Mida aeg edasi, seda enam rakendati Kogula hoolealuseid tööle nii suurmajandite põllutöödel kui ka kodustes majapidamistes. Oma osa oli kindlasti asutuse tolleaegsel direktoril, kes seda kõike lubas ja vajadusel hooldatavate eest kõikjal seisis.



Nii meie kant sellise olukorraga harjus ja kui tuli teade, et Sõmerale tuuakse neid inimesi lausa sadade kaupa, ei tekkinud mingit erilist lärmi. Need, kes sanatooriumi likvideerimisega vabaks jäänud olid, said aga tööd. Oli märgata sedagi, et hooldekodu uued asukad ei tekitanud sugugi rohkem probleeme kui üleliidulise kopsutuberkuloosi sanatooriumi patsiendid, kes siin enne erivajadustega inimesi ringi liikusid.



Reorganiseerimisplaan tõi häda kaela



Selle loo teema ei ole, kas erivajadustega inimeste parim elupaik on Sõmeral, Kuressaares, mõnes muus linnas või veel kusagil mujal. Jäägu see otsustada neile, kes on selleks ametisse pandud. Küll nõustun ma aga väitega, et Sõmera on hea ja sobilik koht, kus need inimesed võiksid jätkuvalt elada.



Mis mind paneb hämmastama, on linnaelanike suhtumine inimestesse, kellel tervislikus mõttes ei ole elus kõige paremini läinud. Lugedes ajaleheartikleid ja vaadates Roaldi saadet, olin lausa hämmeldunud, kui üks noor naine põhjendas oma vastuseisu haigla kõrval olevale krundile rajatavale hooldekodule, et selle kandi elanikel on lapsed!



Kas siis need erivajadustega inimesed võiksid hakata kuidagi lapsi ohustama? Kulla linnainimesed, ka Kärla elanikel on lapsed – igal hommikul läheb neid kooli üle saja ja lasteaeda kuuekümne ringis. Märkimisväärne osa lastest elab kandis, kus asub hooldekodu. Männiku tänava lapsed lähevad kooli lausa mööda neid tänavaid, mis jäävad hooldekodu majade vahele. Ka koolivälisel ajal on näha lapsi seal jalgratastega ringi sõitmas või koos mängimas. Ükski hooldekodu asukas pole neile kallale kippunud ega neid hirmutanud.



Või on asi hoopis selles, et linnalapsed peavadki kartma nii kasse, koeri, rebaseid, metskitsi kui ka erivajadustega inimesi? Millised lapsevanemad oma võsukestele küll selliseid mõtteid ja hirmulugusid pähe taovad?



Olen kuulnud küll igat masti šarlatanidest, kes on valmis meie saatust ette kuulutama. Kas kaar-tide, pärlite, viirukisuitsu või mis tahes muu atribuutika abil. Peamiselt lubatakse ikka suurt armastust, kopsakat varandust või mõne kiusliku sugulase pahatahtlikkust.



Küll aga ei ole ma kuulnud sellest, et kellelegi oleks ette kuulutatud vaimupuuet või -haigust.



Oma saatust ei tea keegi ette



Me ei või iial teada, mis juhtuda võib ja milliste haiguste küüsi langeda võime. Kui selline asi peaks juhtuma oma peres, kas me siis ka hakkame enda ja lähedaste lapsi puudega inimesega hirmutama? Kui see juhtuks meie endaga, siis kas sel juhul on hea kogeda, kuidas kõik meist eemale hoidma hakkavad?



Eestlane ongi vist loodud sellisena, et kõigele uuele tuleb vastu olla. Mitte kusagile ei tohi ju rajada uut teed, prügimäge, militaarobjekti, elektrituulikut ega ka kõike muud, mida seni meie lähedal pole olnud.



Nii ei ole me nõus ka hooldekodudega, olgu need siis vanurite või erivajadustega inimeste tarbeks. Sest enamik meist on ju terved, tublid ja edukad, kes paluvad end mitte segada. Pealegi ei juhtu meiega ka kaugemas tulevikus mitte midagi! Kõik hädad puudutavad ju neid, keda me ei tunne...



Siinkohal tahaksin rahustada kõiki neid inimesi, kelle kõrvale tuleb tahes-tahtmata panna elama ka haigeid inimesi. Mina kardaksin hoopis seda seltskonda, kes koguneb hommikuti enne kümmet Kihelkonna maantee mini-Rimi ümbrusse.



