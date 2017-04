Arvamus

JUHTKIRI - Hooajaks valmis?

Neljapäev, 06. aprill 2017.



Märkamatult on taas kätte jõudnud aeg, mil kohvikupidajad on alustanud taotluste esitamist väliterrasside püstipanekuks, üritades samaaegselt komplekteerida meeskonda, kes kohale meelitatud kliendid kõik ka ära teenindaksid.



Kuigi suvetöötajate leidmine võib paista lihtsa ülesandena, esitab see toitlustusasutustele siiski teatud väljakutse, sest just seesama, vaid paariks kuuks tööle võetud inimene võib ettevõttest luua kas positiivse või kehvemal juhul üdini negatiivse kuvandi.



Seega on tervitatav Kuressaare ametikooli poolt ellu kutsutud suvistele restoraniteenindajatele suunatud abikelnerite koolitamine, mille käigus saadakse algteadmised hügieenist, klienditeenindusest ja tööst restoranisaalis.



Kui igasse söögikohta satuks kas või üks vilunud suvetöötaja, oleks ilmselt tema see, kes hilisemaid meeskonda lisandujaid käigupealt õpetada oskaks, sest teada on, et ega hooajatöötajate värbajal ole tihtipeale aega kriitilisel momendil suvetöötajale oma nõu ja kogemusega abiks olla.



