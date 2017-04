Arvamus

KIRJAKAST: Kellamäng (2)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Olin meeldivalt üllatunud, kui lugesin 31. märtsi Meie Maa Nädalalõpust lugu “Soomlased taotlevad kellakeeramise lõpetamist”.



Aasta tagasi, 4. aprillil 2016 ilmus samal teemal ka siinkirjutaja lugu Postimehe lugejakirjade rubriigis. Samuti olen teinud meie eurosaadikutele ettepaneku tõstatada sama probleem europarlamendis.



Nüüd siis jõudsid soomlased taas meist ette ja oleks tervitatav, et meie saadikud toetaksid soomlaste taotlust lõpetada kellakeeramine kui põhjendamatu tegevus terves Euroopa Liidus.



Kes oleks meil nii tubli ja alustaks ka Eestis allkirjade kogumist kellakeeramise vastu? Usun, et koguksime kindlasti vähemalt sama palju allkirju kui tublid soomlased.



