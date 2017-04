Arvamus

JUHTKIRI - Rahuaeg

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



Nüüd siis peaks maa ja mere peal jälle rahuaeg olema – kõik neli TS Laevade tellitud uut parvlaeva on hoolimata kõigi skeptikute hädakisast lõpuks Eestis. Laevastiku kaks värskemat liiget, Piret ja Tiiu, on peagi valmis Tõllu ja Leigri kõrval liinile asuma.



Jah, uus laevastik pidanuks Muhu ja mandri ning Hiiumaa ja mandri vahel liiklejaid täies koosseisus teenindama juba eelmise aasta 1. oktoobrist. Jah, uute laevade võimekust hinnates on paadunud pessimistid osutanud aeglasemale peale- ja mahalaadimisele ning pikemale ülesõiduajale Virtsu-Kuivastu liinil võrreldes ajalukku varisenud Leedo-ajastu paremate päevadega. Jah, vinguda saab alati, kui hakkavad puhuma uued tuuled, tuleb kahjuks päris tihti tõdeda.



Kindlasti osutub TS Laevadele proovikiviks lihavõtete nädalavahetus, kui saartele sõitjaid on tavapärasest kordades rohkem ning täiskoosseisus uus laevastik katsumusele vastu astub. Kindlasti võib lähikuudel ette tulla ka mõningaid tõrkeid – meenutame kas või Elroni porgandrongide liiniletoomist. Kindlasti ei tasu aga ülemäära pabistada – Meie Maa usub, et mõistliku aja jooksul loksub kõik korralikult paika.



