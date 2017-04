Arvamus

Autor: Kuido Merits, kolumnist Kolmapäev, 05. aprill 2017. Meie Maa kolumnist Kuido Merits. Aja Kuramaale mind! Nende sõnadega algab liivi rahvalaul, mida peavad samamoodi omaks lätlased.



Liivlased on ajaloo areenilt kadunud, aga Läti paat triivib edasi järjest uhkemalt. Pole mingi ime, kui jõuab Eesti omast ette – seda võiks ju tegelikult mõneti eeldadagi.



Suhted lõunanaabriga



Eelmise sajandi lõpul nautisime meeldiva seltskonnaga Riia kesklinna vaadet Skolase tänaval asuva kuuekorruselise hoone katuseterrassilt. “Hea ikka, et meil on saatkonnad!” õhkas kadunud kunstiteadlane Ants Juske.



Olin üsna nõus, Eesti saatkonnas Riias diplomaadina teenida oli minu jaoks uhke ja hää, paremat ei oleks osanud ette kujutadagi.



Toona levis Läti pealinnas lätlaste seas anekdoot, et kui kohtad eestlast, siis igaks juhuks naerata, sest homme võib ta juba olla sinu ülemus. Siin oli tõetera sees – eestlastest ärimehi ja tööandjaid oli Riias tegutsemas rohkesti. Läti ärikultuur oli veel üsna metsik ja peamiselt venekeelne, eestlased tulid ja lõid töökohti.



Suheldes kohalike sõprade, ametnike, kunstnike, juuksurite või taksojuhtidega, oldi jutu lõpus tavaliselt üsna veendutud, et Eestis on kõik ikka kõvasti parem. Küsiti, miks see nii on. Üks peapõhjusi oli selge – eestlastel olid kohe võtta oma soomlased, tänu Soome lähedusele saime teatavas mõttes kõva edumaa.



Alates Läti Henriku aegadest on meil ajaloo vältel nii mõnigi kord tulnud aga lätlastega kana kitkuda. Võtame või läti kütid, kes muutusid Esimese maailmasõja sündmuste keerises punasteks – nad olid enamlaste peamine tugi, Jukums Vācietis tegutses koguni mõnda aega Punaarmee juhatajana.



Eestlased olid raskete kaotuste hinnaga võidukad Paju lahingus ja punane Läti sai meie sõjameeste poolt likvideeritud 1919. aasta suveks. Pärast Võnnu lahingut oleks Eesti väed võinud ka Riia ära vallutada, igatahes on lätlased oma iseseisvuse eest meile üksjagu tänu võlgu.



1990. aastatel kemplesime Eesti ja Läti piiriäärsete alade üle, eriti Valka linnas asuva Savienibase tänava elanike piiriületuse asjus. Käis ka väike Eesti ja Läti “kilusõda”, kuni leiti kokkulepe merepiiri kulgemise osas. Toimus lühike “seasõda”, kui Läti üritas rakendada sealiha osas majandussanktsioone Eesti vastu.



Kui Eesti sai 1997. aastal kutse alustada liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga (koos nelja Kesk-Euroopa riigi ja Küprosega), aga Läti ja Leedu ei saanud, olid lõunanaabrid ilmselgelt nördinud. Tollane välisminister Indulis Bērziņš võrdles Eestit kerglase ülesmukitud naisega, kes oskab end lihtsalt paremini müüa. Mõistagi vihastas seepeale tema kolleeg Toomas Hendrik Ilves ja suhtus Lätisse hulk aega põlglikult. Eesti polevat mingi Balti riik, me kuulume Põhjalasse.



Lätlastele on Ilves ometigi alati meeldinud – eks ta ole olnud glamuursem kui enamik Läti tippe ja Lätigi hakkas meie ekspresidendile tänu ühele lätlannale hiljem väga meeldima.



Laias laastus on eestlased ja lätlased aga ikkagi hästi klappinud ja me saame üksteisest suurepäraselt aru. Põhjuseks on ühine lähiminevik, üsna ühesuurune rahvaarv ning sarnane mentaliteet.



Lätlased on loonud meist palju anekdoote ja eks seegi näita huvi. Mõnuga on räägitud “kuumade eesti poiste” sõnaahtrusest ja kitsidusest. Näiteks ei tapvat eesti taluperemees jõuluks tervet siga, vaid lõikavat tollel ainult ühe jala maha.



Mis on Lätis parem?



Siinkohal ei tahaks hakata heietama alkoholirallist ja sellest, et eriti Valga/Valka on muutunud n-ö tõmbekeskuseks.



Õllesõbrad peavad tunnistama, et Läti õlle sortiment on märksa rikkalikum – suupäraseid marke ei jõua üles lugedagi. Samuti pakuvad lätlased enamasti paremat ninaesist, maitseelamuse võib kätte saada isegi maanteeäärses söögikohas. Jurmalast edasi, Kolka suunas sõites tasub peatuda rannaäärsete müügikohtade juures, kus müüakse soodsalt mitut liiki värsket suitsukala. (Miks Eestis seda pole? Kas kõik läheb ekspordiks?) 1987. aastal rajatud Lido restoranikett on mitmeid aastaid tegutsenud ka Eesti turul ja pilgeni sööjaid täis.



Lõviosa igat masti tavaarist on Lätis odavam – toidukaubad, ehituskaubad, mööbel, samuti ravimid. Sealne ravimiamet pole keelanud näiteks Citramoni, mis on teadagi vanema põlvkonna seas soositud valuravim.



Üha edukamalt eksporditakse põllumajandustooteid laia maailma. Transiit on endiselt heal järjel. Järgmise aasta majanduskasvuks oodatakse 3,5%, kasvule aitab kaasa siseturu tarbimine, pankade poolt antud laenud suurenevad. Air Baltic on Baltimaade liider lennunduses ja teenindab mitmeid liine ka Eestist.



Läti rahvusooper Riias paistab olevat meie rahvusooperist paremal järjel. Sealt on pärit palju lauljaid, kes Euroopas ja mujal läbi löönud, näiteks sopran Sonora Vaice. Kui üldse läti naistest rääkida, siis Vaira Vīķe-Freiberga sai presidendiks juba 1999. aastal, teenis kaks ametiaega ja esitati hiljem ÜRO peasekretäri kandidaadiks. Lätil oli hiljaaegu ka esimese naispeaministri Laimdota Straujuma valitsus, seda just Läti EL-i eesistumise aegu. Nõnda oldi ka selles osas Eestist ees. Meie ametnikud on omandanud kogemusi läti kolleegidelt.



Salacgrivas toimub tänavu juba 11. korda Baltimaade suurim muusikafestival Positivus, kus esinevad paljud artistid, keda Eestis naljalt ei näe, küll aga ületavad piiri tuhanded eestlastest muusikahuvilised.



Lätis on samuti puutumatu loodus – palju kauneid maastikke, rohkem kollase liivaga randu kui Eestis, kümneid kilomeetreid neitsilikku puutumata rannariba Kuramaal kunagiste liivlaste aladel. Soodsa tuule korral saab korjata merevaiku.

Ärge saage must valesti aru – olen ja jään Eesti patrioodiks. Võib koostada omaette nimekirja, mis Eestis on etem.



Statistika andmetel oli IV kvartalis 2016 brutokuupalk Eestis 1182 eurot, Lätis aga 894 eurot. Ilmselt on meie e-haldus ja IKT-sektor kõrgemal järjel. Arvo Pärt on heliloojana ikka kõvem nimi kui Pēteris Vasks. Tallinna vanalinn on unikaalsem jne.



Kogusin luureandmeid ja sain teada, et lätlased külastavad endiselt usinasti Saaremaad. Sellist kooslust – kadakad ja tuulikud – neil lihtsalt ei ole. Meil on see, mis Lätil puudub – saared!



