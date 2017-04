Arvamus

MÕTE: Saa oma hirmust üle

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Reisiksin ilmselgelt palju rohkem ja sagedamini, kui mul poleks hirmu lennusõidu ees. Mida tundmatum ja kaugem piirkond, seda erutavam.



Eriti pelgan väikseid lennukeid ja siselende. Iiveldamiseni kõhedust tekitavad õhkutõus ja maandumine, ebamugavust lisab kinnine, kunstõhu ja võõraste inimestega ruum, millest pole hetkekski võimalik väljuda. Need on põhjused, miks võtan mandrile sõidu ette peamiselt autoga, sest see annab vabadust otsustada nii teekonna pikkuse, selle läbimiseks kuluva aja kui kaaslase üle. Sellegipoolest olen tänulik Kuressaare-Tallinn-Kuressaare lennuliini eest. Mõistan, kui oluline on see eelkõige kohaliku ettevõtja jaoks ega ole välistanud, et kasutan kunagi teenust ka ise.



Möödunud nädalavahetusel viisidki pakilised toimingud mind Saaremaalt ära nii, et olin esmaspäeva hommikul tagasi kodusaarele sunnitud lendama. Et tegemist on tavapärasest oluliselt väiksema lennukiga, pole uudis kellelegi, ometi suutis selle suurus üksjagu üllatada ja imestama panna, et tibatilluke teraslind uniselt uduselt Tallinna lennuväljalt üldse üles leiti.



Sisenesin lennukisse igaks juhuks poolenisti külg ees ja pea pisut kummargil ning seadsin end kokpiti vahetus läheduses istuma. Rõõmustasin, et reisijaid oli poole vähem kui istekohti salongis: peale minu vaid mõned asised härrasmehed ning ettevõtlusminister Urve Palo oma nõunikuga. Nõnda ma siis istusin seal mürisevas ja justkui hästihooldatud uniseks-välikemmergus, hirm põues ja käsi instinktiivselt eesistme taskus oleva paberkoti järele haaramas.



