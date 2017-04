Arvamus

JUHTKIRI - Märter või mässaja?

Teisipäev, 04. aprill 2017.



Arvestades, milline möll käib nii sotsiaal- kui ka tavameedias EKRE-st välja visatud Maria Kaljuste ümber, siis võiks olla päris huvitav anda voli mitmesugustele fantaasialendudele.



Mis saab EKRE Saaremaa piirkonda juhtinud Kaljustest edasi? Ja mis saab edasi EKRE Saaremaa osakonnast, mille käilakuju Kaljuste oli?



Jah, EKRE Suure Juhi Mart Helme hinnangul on Kaljuste mässaja, kellele väljaviskamine erakonnast oli ainuõige karistus, kuid vaatama peab ka medali teist poolt ehk “liigse suupruukija” Kaljuste suurt toetust rahvuskonservatiivide endi seas. Mitte kuidagi ei saa ju eirata tõsiasja, et kui paljud inimesed ütlesid varem: “EKRE Saaremaa”, siis nad mõtlesid tegelikult Maria Kaljustet, ja vastupidi.



Nii ongi avalikkuse silmis saanud Kaljustest pigem imetlust vääriv märter kui lihtsameelne mässaja. Ja sellelt foonilt mõtetega edasi mängides võiks eeldada, et Kaljustel on vägagi lihtne panna sügisesteks kohalikeks valimisteks kokku oma valimisliit, kes hakkaks just EKRE loodetud saarlaste hääli endale röövima.



Igatahes poliitikas seisab ees huvitav aeg.



