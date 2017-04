Arvamus

BRIT KERBO AINULT MEIE MAAS: Liidrite puudus erakonnamaastikul (3)

Esmaspäev, 03. aprill 2017.



Kui ma alumisele korrusele prille puhastama läksin, veeres mu peas ikka veel seesama mõte, mis eile, kui Toompea künkast üles rühkisin: meie riiki vaevab arukate ja tasakaalukate liidrite puudus. Ja see ei ole aprillinali.



Mis eristab õigupoolest liidrit formaalsest juhist? Juht on tihtipeale inimene, kes omab teistest kõrgemat positsiooni ja kes on ametisse võetud selleks, et teised teda järgiksid. Tal on kindel nägemus eesmärkidest ja ta nõuab ka meeskonna liikmetelt nende saavutamist. Ometi jääb paljudel juhtidel puudu liidriomadustest ning oskusest hoida oma meeskond motiveeritud ja pühendunud. Võib ju visata lauale versiooni Uuserakond 13.0, aga kui meeskond sinuga kaasa ei tule, vajub väljakäidu ajalootolmu hunnikusse.



Liider on seevastu meeskonnamängija. Teda järgitakse vabatahtlikult, hoolimata tema positsioonist. Ta on inimene, kellel on visioon ja nägemus paremast tulevikust ja võimalustest ning mis peamine – ta ise usub nende saavutamisesse. Liider teab ka seda, et suuri eesmärke ei saavutata üksi, vaid selleks on vaja meeskonda. Teisisõnu, liider on inimene, kellega minnakse kaasa seetõttu, et temas pole mitte ainult teadmine, vaid ka kirg nende teadmistega edukalt toimetada.



Iga kord, kui uuritakse rahva usalduskrediiti erinevate institutsioonide suhtes, selgub, et erakonnad tunduvad inimestele kahtlased. Mingid rühmad, mis toimetavad kes-teab-mida ja kes-teab-kelle-nimel.



Samal ajal vabanevad paremäärmuslased jõuga teisitimõtlejatest. Vanaerakond saadab kuu enne sisevalimisi oma ridadest minema esimehekandidaadiks soovinud noormehe. Isamaa Ilu Hoidjad on sattunud segadusse süüdlase otsinguil – kelle kaela reitingumure ikkagi veeretada? Kõrvaltvaatajale näib see kõik uudse spordialana: end konservatiivideks nimetavad jõud on asunud mõõtu võtma võistuväljasuremises. Kes jõuab enne? Kes kõige inetumalt?



Need, kes tahtsid olla rikkad ja ilusad, valisid järjepidevalt kuninglikku lendoravanahka pakendatud reformijaid, ainult et reformid ei tahtnud nende valitsemise all kuidagi sündida – meelde jäid pigem sinised sokid kui hästisõnastatud visioon tulevikust. „Uuenenud” keskmikpartei jätkab vähemalt kolmandiku, pealinna koondunud rahvastiku jaoks endiste taunimisväärsete võtetega ja sotsialistide kohta teame vaid seda, et vägijook on pähh ning paradiisi pääsemiseks tuleb meil haarata pudelivee „Jevgeni” järele.



Nui neljaks juhtima!



Ei aita liidriks see, kui visata rahvale ette kõmisev sõnamulina vaht ja käed puusas öelda: “Tehtagu!” Ei aita liidriks ka see, kui linnuvaatlejad koguda aasadelt lõõtsabussidesse ning Ruhnu karu ja kudevad konnapered maskeerida delegaatideks.



On sedagi nähtud, kui sotsiaalmeediasse potsatab uhkusega pilt selgitusega: “Kae, kolm põlvkonda ajasin suurkogule kokku.” Jah, vanaema võib küll korraks kudumistöö käest ära panna ja noorema põlvkonna nimel mandaadiga energiliselt vehkida. Sokki jõuab ju ka hiljem teha. Aga see vana ja vaat et kulunud küsimus, et mis pildil on valesti, jääb ikka.



Mõningase vilumuse omandanud poliitikavaatlejana väidangi, et puudu jääb liidriomadustest. Kirest, sisemisest põlemisest, karismast, jõulisusest – selle kõige kombinatsioonist. Ilusate pressiteadetega ei kirjuta ühtegi ühingut tõsiseltvõetavaks, kui sisu ise on päriselt puudu.



Hando Runneli sõnad „Veskimehe” laulule kõlavad nõnda:



Oh, tule, noor ja tugev mees

ja vaata ringi veski sees.

Sa otsi riistad ülesse

ja raiu sooned kivisse.



Tee veskikivi teravaks,

löö aknad puhtaks, säravaks,

küll tuleb rahvas rõõmuga

siis kõrge veskikoormaga.



Aga vaat – meitel jääb noid tublisid veskimehi justkui vajaka või on nad püsimatud. Tarvis on ehk otsida mõnd heleda jaalega kanget naist? Ahjaa, naised on ju hoopis tuhandete viisi laulukoorides, nagu nentis naispuudega riigi olukorda mulle Raul Rebane juba mitu aastat tagasi, kui ma talle pisut ehk kopitanud meeste järjekordse maailmamuutva teksti olin ulatanud. „See ei kanna!” ütles Raul. Ei kandnudki.



