Arvamus

JUHTKIRI - Priipääs erakonnast

Esmaspäev, 03. aprill 2017.



Erakonna maine kahjustamine ja heade tavade rikkumine on tõsised süüdistused – tuleb välja, et see on kindel priipääs erakonnast. Iseasi, mida mõeldakse maine kahjustamise ja heade tavade rikkumise all.



Mõlemad on üsna kummist mõisted. Nii või naa on mõlemad seotud eetikaga. Siinkohal ei õigusta ei ühte ega teist vaidluspoolt Maria Kaljuste EKREst väljaarvamise asjust.



Jõu õlg on oma suhtumist näidanud. Aga kas see on õige või vale või mis üldse on õige ja vale ning mil moel neid mõisteid saab siduda üldise inimeseks olemise või kultuuriruumi väärtustega, on vaidluskoht.



Kindel on see, et mida üks osapool eetikaks nimetab, on vastuolus sellega, mida teine osapool sellest teab või selleks arvab. Seega, konfliktitu lahendus polnud ilmselt võimalik.



Samas on aga igasugune tagantjärele argumenteerimine on sisuliselt tühi, aga räpane töö. Võib-olla jääks väärikaks? Juhtus, mis juhtus, seda kõike on ennegi juhtunud erinevates variatsioonides, poriga tagantkätt loopimine pole kedagi aidanud.



