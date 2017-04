Arvamus

TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Tali jäi ootamatult taeva (2)

Laupäev, 01. aprill 2017.



Pideva liiklejana jäin kevade esimestel tundidel mõtisklema, milline oli meie talv liikluses.



Esimene mõte, mis pähe kargas, on selline, et sama nadi, kui oli möödunud talv, oli ka teehooldus. Ei saa aru, kas teehooldajad on soojade talvede tõttu laisaks muutunud või talv lihtsalt halastab autojuhtidele ja saadab suurema osa meile mõeldud lumest kuhugi lõuna poole. Et Eesti teedel mingigi kord valitseks.



Tänapäeval pole ju päris normaalne, kui avastad varahommikul pealinna poole sõitma hakates, et talv on taas ootamatult saabunud ja 10–15 sentimeetrit lund laiutab konarlikuks tambitud libedal sõiduteel. Paned autole hääled sisse, lootes, et suuremad teed on ehk ikka hooldatud. Aga võta näpust – olen sellisel hommikul näinud esimest teehooldusmasinat Ääsmäel, Haapsalu ja Pärnu maantee ristumiskohas.



Ometi ei tea meist keegi kodust väljudes, et teehooldusmasina juht on sõna otseses mõttes sisse maganud, töö tegemata jätnud ja kogu vastutuse autojuhtidele pannud. Mis sest, et pead õigeks kellaajaks jõudma parvlaevale ja sealt edasi kokkulepitud ajaks sihtpunkti.



Kui mingi õnnetus juhtub, kuuled tuttavaid sõnu: “…ei valinud teeoludele vastavat sõidukiirust.” Mitte kunagi pole ma aga kuulnud selgitust, et liiklusõnnetus juhtus põhjusel, et teehooldaja jäi magama või ei viitsinud buldooserile hääli sisse panna.



Kevadel teised ohud



Teede olukord üha paraneb. Kevad on lume ja jää sulatanud ning teed on puhtaks saanud. Ega Eestimaa suurematel teedel üldiselt viga ole, täiesti sõidetavad! Loomulikult on siin-seal heitlike talveilmade tõttu asfaldis pragusid ja külmakerkeid, kuid nendega tullakse üldjuhul esimestel päikeselistel kevadpäevadel toime.



Mis puutub kevadistesse ohtudesse, siis kindlasti on ohu allikaks kihutajad, kes teevad teistele liiklejatele mittearusaadavaid manöövreid nii iseennast kui ka kaasliiklejaid ohtu seades.



Üsna lähedal on aeg, mil teedele ilmub hordide kaupa mootorrattaid ja siis hoidku tasakaalukad liiklejad alt. Kuidas selliseid tegelasi kontrolli alla saada, pole politsei suutnud veel välja mõelda. Üksikud motopolitseinikud, kes suvel teedele tuuakse, mõjuvad vaid hüüdja häälena kõrbes, sest motohuligaane on kümneid kordi rohkem.



Kui jutt juba politsei peale läks, siis on hea, et neid on teedel üha rohkem patrullimas näha. Ainuüksi korrakaitsjate nähtaval olek distsiplineerib isegi kõige karmimaid jõmme. Mis saab olla veel tõhusamat, kui iga teine vastu sõitev auto sulle tuledega vilgutab? Hoiatades, et ära kihuta, patrull on tööpostil!



Mõnikord piisabki lihtsalt vilgutamisest ja hoog võetakse maha. Seda võib aeg-ajalt teha ka siis, kui patrulli teel polegi. Normaalse kiirusega liiklejatel pole vilgutamisest sooja ega külma, aga nii mõnelgi uljal mehepojal tõuseb jalg gaasipedaalilt otsekohe üles



Trahvimasinaid lisandub



Aeg-ajalt on mul tunne, et riik ei ole huvitatud mitte turvalise liiklemise korraldamisest, vaid autojuhtidelt raha korjamisest. Millega saaks seletada asjaolu, et kiiruskaameraid tuleb aina juurde? Ohtliku ristmiku tõttu mõnel 50 või 70 km/h piiranguga alal võiks kalli trahvimasina ülespanemise asemel hoopis raha kulutada ristmiku ohutumaks ehitamiseks ja sedasi ka kiirusepiirangu kaotamiseks. Kasu saaksid kõik – nii transpordifirmad kui tavaliiklejad, sest aeg on meie kõige kallim vara.



Loomulikult tähendab ristmike ümberehitamine riigile suurt kulu ega too riigieelarvesse otseselt midagi tagasi. Trahvimasin aga plõksub nii ööd kui päevad ning vabatahtlikke riigimakseid, milleks trahve peetakse, laekub suve lähenedes kordades rohkem kui lumesegustel talvepäevadel. Küsimus on ainult selles, millesse investeerida tahetakse.



Kui vaadata liiklejate poolelt, siis oleks mõttekas investeerida pigem liiklusohutuse parandamisse ja kiirusepiirangute vähendamisse, kui riigi poolelt, siis ilmselt tasuks rohkem panustada rahakogumismasinatesse. Arvan, et ka peagi jõustuvat teedemaksu ei hakka valitsus kasutama mitte teede putitamiseks, vaid peagi leiame üha uusi kiiruskaameraid iga kurvi tagant.

Minu arvates tasuks trahvimasinate asemel üha enam paigaldada hoopis elektroonilisi hoiatustahvleid, millel sõiduki lähenedes kuvatakse suurelt hetkekiirus ja seda kas punase või rohelise tooniga.



Liikluse valupunktid



Ilmselt paljud nõustuvad, kui ütlen, et jätkuvalt on probleemiks jalakäijad ja jalgratturid. Eriti siis, kui neis rollides on väikesed lapsed või vanurid. Ühed pakatavad energiast ega oska ohte tajuda, teised on unustajad ja oma mõtetega tegelejad.



Kindlasti ei ole ma esimene ega viimane, kes selle pärast muret tunneb, aga teemat kordamata ei saa ka jätta. Kui lastele korraldatakse ikka liikluse teabepäevi ja koduski loetakse sõnu peale, siis vanurid on jäetud iseenda hooleks. Ka neid peab liikluses varitsevatest ohtudest teavitama – tehtagu seda siis pensionäride ühenduste üritustel või väärikate ülikooli raames, aga võimalused selleks tuleb leida.



Üks asi, mis käib paljudele üle mõistuse, on see, et mootorsõiduki juhte lubatakse liiklusesse seiklema ilma juhitunnistust omamata. Pean silmas motorollereid, ka neid, mida nimetatakse “kabiiniga mootorratasteks”.



Ehkki nende liikumiskiirus on väiksem, on paljud meist näinud, milliseid trikke nendega vahel tehakse, eriti linnatänavatel. Kas need juhid just eksamitele suunata või mitte, on iseasi. Aga neil peaks olema ette näidata dokument, et nad on liiklusalase koolituse läbinud.



