Arvamus

JUHTKIRI - Naer on imerohi

Laupäev, 01. aprill 2017.



Täna on naljapäev ja nutikamad oskavad teistele sel puhul peenikest nalja teha.



Naeru ja naermise kohta on kirjutatud palju tarku sõnu – ikka selles võtmes, et naer vabastab murest ja naer teeb terveks. Keegi olevat kunagi ennast isegi surmavast haigusest päästnud, vaadates päevast päeva vaid komöödiafilme.



Ideaalne olevat naerda 10–15 minutit järjest iga päev. Lapsed naeravad 100–300 korda päevas, aga täiskasvanud vaid 10–15 korda.



Teadlased on kindlaks teinud, et naer tervendab suurt osa stressist tingitud haigusi ja tugevdab südant. Naer parandab verevarustust ja viib hapnikku ajju, see tõstab tööjõudlust ja ideederohkust.



Naer toob meisse elurõõmu, mis meis lapsena pulbitses.



Kuid miks me kardame naerda, kui see on tegelikult ülimalt lihtne ja tervendav?

Ilmselt me ei karda mitte naermist, vaid me kardame olla naeruväärsed. Kardame ilma põhjuseta meie üle naermist ja seda, et saame haiget, kui keegi meie üle irvitab.



Naerge südamest ja naeratage, aga ärge oma sõnade või käitumisega teisi naeruvääristage. Nalja peab igatahes saama!



