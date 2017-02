Arvamus

JUHTKIRI - Ohtlik tuli

Reede, 03. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Varas jätab varna seina, tuli ei sedagi. Just nii juhtus kolmapäevaöises põlengus, kui teadmata põhjusel süttis Rehviroko autopesula.



Kahjustada sai kuus sõiduautot ja lisaks hulk klientide hoiustatud rehve ning kaabliladu. Tööle hakanud valvesignalisatsioon edastas häire õigeaegselt, kuid ilmselt levis tuli liiga kiiresti, sest kohale jõudnud päästjad leidsid, et angaar on täitunud suitsu ja tulega ning katus mõne koha pealt läbi põlenud.



Päästjad tegutsesid oskuslikult, aga kui kõik põleb suure hooga ja tükkidena sisse kukkuv plekk-katus kujutab ohtu päästjatele, siis on kustutustööd raskendatud. Päästjad kasutasid oskuslikult ka redel-autot, kuid paraku hävis kogu angaar ja seal olnud vara.



Kas sellist õnnetust oleks saanud vältida, kuidagi ette näha või ära hoida? Sellele küsimusele peab vastuse andma ekspertiis. Õnneks oli firmal kindlustusleping ning loodetavasti aitab see rängast õnnetusest pisutki üle saada.



Kindlasti pole selline põleng ühelegi ettevõtjale naljaasi ning paneb tõsiselt mõtlema, kuidas edasi.



3. veebruar 2017 Autor: MM Reede, 03. veebruar 2017.Kahjustada sai kuus sõiduautot ja lisaks hulk klientide hoiustatud rehve ning kaabliladu. Tööle hakanud valvesignalisatsioon edastas häire õigeaegselt, kuid ilmselt levis tuli liiga kiiresti, sest kohale jõudnud päästjad leidsid, et angaar on täitunud suitsu ja tulega ning katus mõne koha pealt läbi põlenud.Päästjad tegutsesid oskuslikult, aga kui kõik põleb suure hooga ja tükkidena sisse kukkuv plekk-katus kujutab ohtu päästjatele, siis on kustutustööd raskendatud. Päästjad kasutasid oskuslikult ka redel-autot, kuid paraku hävis kogu angaar ja seal olnud vara.Kas sellist õnnetust oleks saanud vältida, kuidagi ette näha või ära hoida? Sellele küsimusele peab vastuse andma ekspertiis. Õnneks oli firmal kindlustusleping ning loodetavasti aitab see rängast õnnetusest pisutki üle saada.Kindlasti pole selline põleng ühelegi ettevõtjale naljaasi ning paneb tõsiselt mõtlema, kuidas edasi.3. veebruar 2017

Veel artikleid samast teemast »