KIRVES LIHAPOE KOHAL! BRUNO PAO AINULT MEIE MAAS: Turg ja linna süda (1)

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Bruno Pao, mereajaloolane, Kuressaare linna teenetemärgi kavaler Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Meie Maa kolumnist Bruno Pao. Ajaloolistel linnadel on oma süda raekoja ja kirikuga. Viimase juurde tekkis kunagi ka avalik turg oma pikaajaliste traditsioonidega.



Kuressaare algne turg paiknes linnuse lähedal olnud vana puukiriku juures, mille rootslased Hiiumaalt 1613. aasta veebruaris Saaremaale Taani valdustesse tungides maha põletasid. Uus, kivikirik rajati Taani kuninga Christian IV poolt kingitud tuleviku linna südame platsile mõni aasta enne seda, kui Saaremaa läks Brömsebro rahulepingu alusel Rootsile.



Rootsi riigimees Magnus Gabriel De la Gardie käskis siia ehitada suursuguse raekoja, mille ette asutas ennast ka turg. Kus see omapärane maa- ja linnarahva kogunemiskoht asus kolmsada aastat kuni Teise maailmasõja veriste päevadeni, millal ta vägede liikumisele jalgu jäi.



Millega tühjust täita?



Mäletan veel pimedat sügisõhtut 1944. aasta oktoobris, kui keset turuplatsi põles lõke, mille valguses seisis viisnurgaga ehitud pilotkaga ja vormis neitsik ning vehkis punase lipuga Sõrve suunas, kuhu liikusid surmaminejad.



Pärast sõda sätiti Kuressaares turuplatsi siia-sinna, aga linna südamest seda välja viia ei õnnestunud, sest inimeste kohtumispaigad ja kaubavahetuskohad on ürgse loomuga. Neil on identiteedi vaimu, mis põlistab olemasolu, kohtumisi palest palge.



Tänapäeva suured ketistatud kaubahallid on hullumiseni kaupa täis. Kuid tootjad ja tarbijad ei kohtu enam palest palgesse. Suhtlus käib üle pilvede, jättes tihti inimese oma muredega üksi. Rahvarohkes poes on ju kõike. Meie töö ja elamise väärtus, rahagi, liigub virtuaalselt. Pole näha, kas andjal on kitsas käes või saaja nägu mõnusa naeratuse lainel. Elu on järsku muutunud mehaaniliselt tuimaks tegevuseks. Me justkui ei tunnetaks elu. Meie mälestused üksteise lähedusest ja mõistmisest tuhmuvad.



Lugedes või kuuldes uudiseid Kuressaare linna elust ja arengust, torkab silma ja kõrva praegusel turul paiknevas ajaloolises majas tegutseva lihapoe probleem või õigemini vana kivimaja tühjendamine uue sisu ja tähenduse andmiseks.



Linna võimukandjad olevat nõnda otsustanud. Igatahes pole sellest volikogu linnakodaniku komisjonis veel juttu olnud. On vist tegemist üldsusega kooskõlastamata mõtteavaldusega. Hea seegi.



On ehk veel aega mõelda sellele, et me tahame ju, et Kuressaare oleks omapärane kutsuv turismi sihtpunkt, kus on veel alles turg ja turul vanas (18. saj) kroonu allohvitseride koolimajas lihakarn, kus raiutakse ostja soovi kohaselt lihakehast soovitud tükk koduse lõuna valmistamiseks.



Kõrval olev 1663. aastal ehitatud vaekoda, kas või talutoodangu kaalumiseks, on ju ammu oma väärikuse minetanud. Nüüd siis soovitakse turule omast poodi tühjendada. Millega seda tühjust täita?



Vihjatakse noorte tegevustele. Siis täitub praegu veel turu piirjooni tähistav plats autodega ja linna südames on veel üks parkla juures. Muidugi ajakohane. Aga linna süda hakkab nõnda oma tähtsust ja ajaloolist hubasust kaotama. Hakkab hajuma sinna kultuuriruumi, kust inimesed tulevad Saaremaale siinset omapära vaatama ja vaikust kuulama.



Noorus on väärtus. Noorte uljuse püsimiseks ja edasiliikumiseks vajame oma Telliskivi loomelinnakut või Kultuurikatelt, mis asuvad pärandväärtustest eraldi, kusagil, kus on ruumi ja rammukindlat keskkonda. Seda nuputamist, otsimist ja otsustamist oleks tulnud varem alustada ning otsustada tulnuks arengu raames ajaloolist linna südame ilu ja võlu säilitades.



Kogu turg oli mõnusat lõhna täis



Tulemas on ju linna keskväljaku kordaseadmine või teisiti öeldes moderniseerimine. Kas selle ilu ja valu üle otsustab juba suurvalla volikogu, kuhu koguneb erinevaid vaateid kandvaid inimesi? Aeg näitab. Küllap jõuame ka väärtushinnangud paika saada.



Usun, et nii ka läheb. Ometi ei saa ma lahti nendest imelistest piltidest, mis avanesid minu nooruse linnas.



Lõunapoolsest aedlinnast, kus suuremad krundid, tulid enda ees käru lükates turule viisakalt riides perenaised. Lillede, tikrite, õunte, maitserohelise ja muude marjadega – kogu turg oli mõnusat lõhna täis.



Ostjad olid väärikalt pakutavat valimas ja maitsmas. Sekka veel mõni paeplaatidel kõndiv endine sakste virtin, tume kübar peas ja loor silmadel, kadakasaksa murrak suus ja ridikül mõne krooniga kaenla all. Ta vaatas ja valis, justkui oleks mõnes mõisakojas veel pada tulel.



Hobuvankriga turule tulnud pakkusid kanamune, võid, kala, vilja või midagi muud minevat põllult, aiast ja merest. Kohvikute aknad olid lahti. Tärgeldatud kardinaid liigutas soe tuul ning kogu linn oli täis kohvi ja magusa saia lõhna. Suured kastanid ja sirelid koogutasid üle piirdemüüride. Lõhnas sooja paekivi, sõnniku ja abihoonete pappkatuste tõrva järele.



