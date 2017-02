Arvamus

JUHTKIRI - Alkoholi lõa otsas

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Mitte keegi ei taha, et tema peres saaks kellestki alkohoolik ja mitte keegi ei taha, et eesti rahvas ennast joomisega väljasuremisele määrab.



Ometi iga kord, kui tahetakse karmistada alkoholiga seotud reegleid, tekivad suured vastuseisud. Põhjuseks ikka raha. Kui mingi asutus saab alkoholi müüa varasemast tunduvalt vähem, kui reklaamifirmad ei teeni alkoholireklaamist enam endist tulu ja kui soomlased siirduvad viina järele hoopis Lätti, siis tundub, et häda ongi käes.



Samas pole suutnud ükski psühholoog, majandusteadlane või ettevõtja välja pakkuda või luua olukorda, kus toodaksime ja pakuksime alkoholi endistes kogustes, aga tarbiksime seda sama mõistlikult kui lõunapoolsed veinimaad.

Mida pole, seda pole – ikka põhjani ja maani täis, et saabuks sama pilkane pimedus ja kaamos nagu õues.



Nüüd on siis taas uued katsetused käsil, et piirata alkoholi kättesaadavust. Kuid võibolla polegi seda vaja – noor mugav “lumehelbekeste” põlvkond lihtsalt ei viitsi oma nutividina tagant tõusta ja baari minna.



2. veebruar 2017 Autor: MM Neljapäev, 02. veebruar 2017.Ometi iga kord, kui tahetakse karmistada alkoholiga seotud reegleid, tekivad suured vastuseisud. Põhjuseks ikka raha. Kui mingi asutus saab alkoholi müüa varasemast tunduvalt vähem, kui reklaamifirmad ei teeni alkoholireklaamist enam endist tulu ja kui soomlased siirduvad viina järele hoopis Lätti, siis tundub, et häda ongi käes.Samas pole suutnud ükski psühholoog, majandusteadlane või ettevõtja välja pakkuda või luua olukorda, kus toodaksime ja pakuksime alkoholi endistes kogustes, aga tarbiksime seda sama mõistlikult kui lõunapoolsed veinimaad.Mida pole, seda pole – ikka põhjani ja maani täis, et saabuks sama pilkane pimedus ja kaamos nagu õues.Nüüd on siis taas uued katsetused käsil, et piirata alkoholi kättesaadavust. Kuid võibolla polegi seda vaja – noor mugav “lumehelbekeste” põlvkond lihtsalt ei viitsi oma nutividina tagant tõusta ja baari minna.2. veebruar 2017

Veel artikleid samast teemast »