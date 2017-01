Arvamus

Eesti on püha

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Kelly Sildaru võitis taas kulla. Saab õhata nagu varem Andruse ja Kristina ja Gerdi puhul – nad on meie! Neile elatakse kaasa solidaarselt.



Kõik me oleme korraga spordirahvas ja eestlus rahvusena on midagi, mille üle saab uhke olla. Nüüd see sobib. Nüüd sobib sinimustvalge trikoloor ja nüüd tuleb kõigile korraks meelde, et me pisikese rahvana oleme silmapaistvalt ägedad.

Laupäevases (28.01.) Õhtulehes muretseb aga armastatud ja austatud laulja Tõnis Mägi meie riigi käekäigu pärast – põhjusega, arvan. Kas kusagil sepistatakse uut ja võõrast narratiivi?



Kas miski on meile veel püha?



“Keegi (Helen Sildna – toim) ütles, et rukkilillepuruse rahvusromantikaga on vaja lõpp teha, vaat see on karm teema. Kuidas see siis nüüd juhtunud on? Kuidas me nii kaugele oleme jõudnud? Et rahvusriik, see kõlab halvasti. Et rahvus on natsioon, sealt edasi tuleb juba sõna natsid… Minu arvates püütakse praegu ilmselgelt rahvuslikkust vähendada ja segada kokku uut narratiivi,” mõtiskleb Tõnis Mägi, kuidas nõnda on juhtunud.



Vahest on küsimus selles, kas miski siin on meile veel püha. Meie keel, mille vähene kõnelejate hulk maailma mastaabis teeb sellest haruldase, kuid tänu tehnoloogilistele võimalustele ja eestikeelsele kõrgharidusele kindlalt elujõulise? Meie kaunis loodus, mille roheluse rüppe saame alati vaimu puhkama minna? Meie ise, meie inimesed, pere, sõbrad ja naabrid – kas me tunneme veel õlatunnet ka ilma kullakarva medalite taustal?



Nägin unes, et läbi mu kodutänava Kalamajas sõitsid tankid. Nagu toona, kui olin väike tüdruk. Aga unes tähistas see sõja algust ja mitte nõukogude aja lõppu. Elumajades olid püssidega sõdurid end sisse seadnud. Surusin end paanikas vastu majaseina ja teadvus seletas uneski: “See ei saa päriselt olla!”



Ärkasin.



Nädalapäevad tagasi seisis kodutänava vastasmaja ees laigulises vormis mees ja suitsetas närviliselt – millegipärast tuletas see mulle meelde raamatuist loetut ja mälestustest kuuldut: kuidas tervele perele anti 20 minutit aega asjad kokku panna, et saaks alata sõit võõrale külmale maale. Viidi nii raugad kui imikud. Halastus? Seda selles protsessis ei tuntud.



Vabas Eestis elamine on privileeg, mida me ei peaks unustama. Vabadus on habras. Sel ajal, kui paljud otsivad uut rahvuslikku vaenlast – olgu selleks siis pisut kummaline roheline kivi (rändrahn) –, teen ma kohvi, istun oma diivanil pleedi sees ja tunnen lihtsalt õnnistust, et tanke ja laigulises vormis mehi ei ole tänaval.



Õnnistust, et elan vabas, mulle armsas väikeriigis, mille eest mu vanaisa on võidelnud ja kümme aastat Siberis veetnud.



“Rahu ja heaolu ei ole kunagi iseenesest mõistetavad. Nende nimel tuleb teha iga päev tööd, täpselt nii nagu oma pere heaolu nimel,” sõnas president Kersti Kaljulaid uusaastakõnes.



Inimesed muutuvad oma riigi suhtes apaatseks siis, kui nad tunnetavad, et neist midagi ei sõltu. Siis, kui õlatunne on kaduma läinud. Või kui tolsamal hetkel, kui nad suu avavad, neid sildistatakse ja naeruvääristatakse.



Tõsi, vahel on endalgi meediat tarbides tunne, et kuskil istuvad demagoogiaõpikute taga valvel need, kes kõik olnu ajaloo prügikasti paksu tolmu sisse tahaksid pühkida, ja visata kaasa viimase kimbu rukkililli – et saaks noodki lõplikult silma alt ära.



Samal ajal, kui president Kaljulaid teeb eduka soorituse uisumaratonil, sobrab Ahto Lobjakas vilavi silmi tema rahakotis (Postimees, 29.01.). See eestlane tema arvates ei sobi. Liiga hea amet, liiga jõukas, arvab Lobjakas, utsitades teisigi eestlasi vihanooli pilduma. Kes sellest võidavad? Need, kelle soov on murendada ühtsustunnet. Need, kes ühel hetkel võivad nentida ka laulupeo tähtsusetust ja soovitada selline “kummaline” kooskäimine lõpetada.



Meie habras vabadus



Mäletate ehk veel endise peaministri Taavi Rõivase poolt kolm aastat tagasi õhkupaisatut: “Eesti ei vaja suurt narratiivi.” Võib-olla ei vajagi. Sest meil juba on see.



Populaarsest telesarjast “Troonide mäng” pärit tsitaadid võtavad lihtsasti kokku me loo ja olemuse: esiteks “The North remembers” (põhi mäletab) – see tähendab, et me ei unusta meiega toimunut, me hoiame ajaloosündmused meeles; teiseks: “Winter is coming” (talv on tulekul) – see tähendab, et me oleme teadlikud ohtudest ega kaota valvsust.



Laulupidudel tullakse kokku ja lauldakse kalkvel silmadega “Mu isamaa on minu arm”. Sel hetkel teavad nii noored kui vanad, et see on midagi ainulaadset ja suurt, mida üheskoos luuakse. Me ei pea takerduma minevikusündmustesse, kuid ei tohi ka olnut unustada, ja me peame väikeriigina alati olema valvsad ning hoidma ühte nii omadele kaasa elades kui ka igapäevastes toimetustes.

