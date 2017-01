Arvamus

JUHTKIRI - Tarkus tarviline vara

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Ühtegi õppetundi ei saa pidada ilma korraliku õpikuta. Kuid õpikutel on see “viga”, et nad kipuvad vananema ja neid tuleks aeg-ajalt n-ö kaasajastada.



Tore on teada, et seda teevad sinu oma õpetajad, sest eks see tõsta ka õpetajate väärtust õpilaste silmis. Kirjastus Maurus ilmutas “Eesti keele õpiku 4. klassile”, mille 1. osa autoriteks on ka Kuressaare gümnaasiumi praegused ja üks endine õpetaja.



Ehkki tegemist on eesti keele õpikuga, ei ole koostajad valinud sinna tekste suvaliselt, vaid on osanud õpikusse pandud tekste siduda ka õppekavas olevate ainetega, seda eeskätt loodusõpetuse ja ajalooga. Nii leiab õpilane oma lugemikust teksti tähtedesüsteemi kohta just siis, kui ka loodusõpetuse tunnis sama teemat käsitletakse.



Selline lähenemine on vägagi teretulnud, sest nii aitab üks õppeaine kinnistuda teisel õppeainel ja õpetajatel on võimalik lastele mõningaid materjale paremini selgeks teha.



See, et õpetajad aga üldse viitsivad õpikute koostamisega tegeleda, väärib omaette kiitust.



