MART SOIDRO AINULT MEIE MAAS: Vanurite mäss maailma tennises (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Mart Soidro, literaat Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Meie Maa kolumnist Mart Soidro. FOTO: Toomas Huik Käsi südamel, kirjutan seda arvamuslugu selge silmavaatega ja täie mõistuse juures olles. Veidi utreeritud pealkiri peab kutsuma lugema ja tasakaalustama samuti nädalavahetusel ajalugu teinud noorima X-mängude kahekordse võitja, 14-aastase Kelly Sildaru meediakajastusi.



Kirjutasin sotsiaalmeedias enne Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste finaale: vastamisi on Venus (36) ja Serena (35) Williams ning Roger Federer (35) ja Rafael Nadal (30). Spordikaugele lugejale: sulgudes olev number on võistleja vanus.



Pelgalt statistika?



On aasta 1997 ja 16-aastane Martina Hingis võidab Australian Open'i. 20 aastat hiljem on Hingisest 75 päeva vanem Venus Williams sama turniiri finaalis, aga noorus võidutseb ja Venus jääb 4:6, 4:6 alla oma nooremale õele.



See 35-aastane õde on Serena Williams, kes võitis oma esimese suure slämmi turniiri, US Open'i eelmisel sajandil, 1999. aastal. Serena on USA kodanik, meie pensionikorraldus ei lähe talle korda. Pealegi tahetakse meilgi tööraamatus olevaid andmeid enne 1999. aastat.



Aga liigume ajas linnutiivul edasi!



Esimest korda olid õed Williamsid Austraalia lahtistel meistrivõistlustel finaalis 14 aastat tagasi, 2003. aastal. Viis nädalat enne X riigikogu valimisi, mil võimule tuli Res Publica ja Juhan Partsi valitsus.



Roger Federer ja Rafael Nadal on õdede kõrval muidugi poisikesed – nemad kohtusid esimest korda suure slämmi finaalis Prantsusmaal 2006. aasta 11. juunil. Mäletate ikka veel? Samal päeval toimus Rakveres esimene meeste tantsupidu. Mehed ei saa ju vedama, kepsu lüüakse iga viie aasta tagant, nii et eelmisel aastal panid taadid rinnad kokku alles kolmandat korda.



Enne nädalavahetust võitis Federer viimati suurturniiri 2012. aastal Wimbledonis. Kui Novak Djoković alistas 2015. aasta US Open'i finaalis Federeri, lohutas ta oma suurt konkurenti: “Küll sa veel ka oma 18. suure slämmi tiitli saad!”



Serblane kukkus viimasel suurturniiril välja juba teises ringis, aga osutus hiromandiks – üleeilsest on Roger Federer 18-kordne suure slämmi turniiri võitja. Serena Williams on muidugi veel “ahnem” – tema auhinnakapis on 23 tiitlit. Ei tunne isiklikult meie esikolumniste, aga keegi võiks Ahto Lobjaka ja Urmas Sutropi käest küsida, et äkki oleks neil mõistlik karikatest loobuda? Osaliselt muidugi. See riivab ju eestkõnelejate arvates meie õiglustunnet, pealegi on ka ebaõiglane teiste tennisistide suhtes.



Mis on selle jutu mõte, küsib mu noor lugeja. Esiteks: meil kõigil, nii noortel kui vanadel on koht siin päikese all. Teiseks: hoolimata muutuvatest oludest ühepäevaliblikad või viletsa ettevalmistusega tegelased tänapäeval kaugele ei uisuta ja tippspordis või poliitikas läbi ei löö. Seda tõestas alles hiljuti veenvalt ka Taavi Rõivase varalahkunud valitsus. Ja kolmandaks: alati peab olema ka natukene õnne, kas või niipalju, et sattuda tabeli erinevatele pooltele.



Spordikaugele lugejale: kui õed Williamsid oleksid sattunud äsja lõppenud meistrivõistlustel kokku näiteks veerandfinaalis, poleks neil olnud võimalik finaalis kohtuda, sest kaotaja peab pakkima kohvrid. Play-off'i värk, ühesõnaga.



Statistikast innustust saav spordisõber tahaks mind kindlasti täiendada – Roger Federer on Ken Rosewalli kõrval poisike. Mainitu oli 37-aastane, kui sama suurturniiri viimast korda 1972. aastal võitis. Võiks arvata, et Rosewall oli aeglustunud arenguga laps, sest ta võitis Austraalia lahtised meistrivõistlused ka 36-aastaselt. Aga võta näpust! Kaks sama suurturniiri tiitlit tulid Rosewallile “mõnevõrra varem”, 1953. ja 1955. aastal...



Kes ütles, et maailm ei ole enam endine?



Õhtuleht kirjutas poolfinaalide eel, et kui finaali peaksid jõudma Nadal ja Federer, kaotavad kihlveokontorid miljoneid. Siis me veel ei teadnud, et Austraalia piirivalve oli juba pidanud kinni kaks eestlast, kahtlustatuna suuremahulise kihlveopettuse plaanimises Australian Open'i tenniseturniiril (Postimees, 30.01.2017).



Sportsbeti, Austraalia kihlveokontori andmetel panustas üks isik nende keskkonnas Federeri peale 701 eurot. Loodetavasti jõuti eilse tööpäeva jooksul tema pangakontole 24 000 eurot – miinus maksud! – üle kanda (Õhtuleht, 27.01.2017). Osaliselt võiks ta muidugi sellest loobuda...



Aga tagasi alguse ja pealkirja juurde, mis on eksitav. Esiteks pole 30–35-aastaste inimeste puhul tegemist mingite vanuritega. Kaugel sellest! Näiteks Evald Rooma, keda rohkem tuntakse Eskimo-onu nime all, sai eelmisel aastal 105-aastaseks. Ja ega Roman Toigi palju noorem ole – samuti teine aastasada juba turjal!



Last but not least – mäss tähendab jätkuvalt ülestõusu, võimule vastuhakkamist sooviga seda kukutada. Õed Williamsid, Federer ja Nadal on hallidest aegadest saadik olnud võimul, mitte põranda all. Hoolimata vigastustest on nad aktsepteerinud kehtivat korda ja pole pommivanamehe kombel nikerdanud lõhkeseadeldistega. Nädalavahetusel kindlustasid nad vaid oma positsioone ja tõestasid, et vähemasti ühel (spordi)alal on maailm jätkuvalt endine. Kirjutasin sotsiaalmeedias enne Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste finaale: vastamisi on Venus (36) ja Serena (35) Williams ning Roger Federer (35) ja Rafael Nadal (30). 