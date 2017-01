Arvamus

MÕTE: Talv – ei või jah?

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Mina, kes ma tegelikult ihkaksin, et meil oleks ainult kevad ja suvi, peaks olema ju õnnelik, et tänavu korralikku pakaselist talve polegi olnud. Aga tõsi on seegi, et loodusele pole sügisesed talveilmad head, sest seal peaks kõik käima kindlat rütmi ja rada pidi.



Muidugi on ka hüppeliigesteni nakkuvas poris müttamine hullem kui jääl liuelda või läbi puhta paksu lume kahlata.



Tundub imelik, et juba jõulude ajal ja jaanuariski olen imetlenud pajutibusid ning oma fotograafia-huvi tõttu neid vihmapisarais tupsukesi pildile püüdnud. Enamasti on lume alt väljas püsinud ka veel täiesti roheline ja justkui tasahilju muudkui kasvav rohi, mis õhtul lambivalgusega jalutades niiske ja säravana sillerdab.



Veel ühe veidrusena saavat tänavu üle poole sajandi jaanuarikuus vahtramahla lasta. Eriolukorda pole looduses märgata ainult taimestiku puhul, vaid ka loomad on segaduses – kui muidu algab suuremat sorti karvavahetus aprillis-mais, siis tänavu on see mitmetel loomadel nüüd juba alanud.



Ratsutajatel võtab näiteks karvavahetushooajal kauem aega, et oma lemmik treeninguks korralikult puhtaks saada. Selleks ajaks, kui loom on puhtaks harjatud, on aga need tüütud karvad hoopis inimese külge kolinud ega taha enam kuidagi riietest lahti lasta.



Teisalt ajab kasukavahetus nii hobuseid, koeri, kasse kui ka paljusid teisi neljajalgseid tihtipeale sügelema. See teeb omakorda tuska perenaistele, kes neid tuuste pidevalt kodust või tallist koristama peavad. Tõsi, mõned kavalad koeraomanikud pakuvad oma lemmiku ülearust kasukat veel enne “talve” lõppu viimaseid sokke või muid kudumeid valmistavatele usinatele käsitöömeistritele.



Mis saab aga siis, kui tõesti läheb täide ennustus, kus arvatakse, et veebruaris peaks veel üks külmalaine tulema? Mida teevad sel juhul näiteks juba talveunest ärganud puud, kuidas mõjub see nende õitsemisele või hilisemale saagile?



