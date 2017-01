Arvamus

JUHTKIRI - Oo õudust! (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui mõnel tänavavalgustuspostil ei põle lamp ja seda viga uurima kutsutud elektrik avastab põhjusena posti tulistatud kuuli, siis võtab päris mõtlema. Kui seda uudist loeb mõni tervisesportlane, kes sealsamas Roomassaare piirkonna kergliiklusteel trenni käib tegemas, võib küsida, kas ta on edaspidi samasuguse kuuli eest ikka kaitstud?



Tahtmatult tekib küsimus, kas ja kuidas tuleks sellisest niivõrd linnalähedases kohas toimuvast jahist eelnevalt teavitada ja kas jaht oli ikka läbi viidud sellisel turvalisuse tasemel, mis mitte kedagi ohtu ei seadnud.



Selge see, et tüütud metssead teevad kergliiklusteedele kurja, kui nad seal sonkida armastavad ja senised jahid on möödunud kõik õnneks väga hästi.



Kui poleks olnud seda õnnetut juhust tänavavalgustuspostiga, siis poleks keegi millegi üle nurisenud. Kuid järsku on see hoiatav märguanne, et enne, kui midagi tõsisemat juhtub, tuleks veel kord detailideni läbi mõelda linnalähedane jaht, sest inimesi liigub sellises piirkonnas ju tunduvalt rohkem kui kusagil metsa vahel.



31. jaanuar 2017 Autor: MM Teisipäev, 31. jaanuar 2017.Tahtmatult tekib küsimus, kas ja kuidas tuleks sellisest niivõrd linnalähedases kohas toimuvast jahist eelnevalt teavitada ja kas jaht oli ikka läbi viidud sellisel turvalisuse tasemel, mis mitte kedagi ohtu ei seadnud.Selge see, et tüütud metssead teevad kergliiklusteedele kurja, kui nad seal sonkida armastavad ja senised jahid on möödunud kõik õnneks väga hästi.Kui poleks olnud seda õnnetut juhust tänavavalgustuspostiga, siis poleks keegi millegi üle nurisenud. Kuid järsku on see hoiatav märguanne, et enne, kui midagi tõsisemat juhtub, tuleks veel kord detailideni läbi mõelda linnalähedane jaht, sest inimesi liigub sellises piirkonnas ju tunduvalt rohkem kui kusagil metsa vahel.31. jaanuar 2017

Veel artikleid samast teemast »