Arvamus

JUHTKIRI - Kuni küla elab

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Möödunud nädala lõpp oli elamussageduse poolest Kuressaares õige tihe. Tegelikult oli kogu nädal kultuuri täis alates kesknädalal näituse ”Une nägu” avamisest ning lõpetades eile Läänemeresaarte Kammerorkestri avakontserdiga.



Reede õhtul toimunud filmi Lembri Uudu esilinastus tõi kultuurikeskusesse saalitäie rahvast. Saal oli emotsionaalselt laetud, sest film, mis valmis ühe küla elanike osavõtul, viis paljusid nõuka-aegsesse nostalgiasse, meenutuste ja noorpõlve radadele. Kuigi nimitegelast ammu enam meie seltsis pole, elab külaelanike ühine mälestus temast edasi nii, nagu viibiks ta vaid hetkeks eemal või kõrvaltoas.



Seega oli Uudu kohal läbi loo, mille filmi autor vaatajate ette laotas, ning inimeste meenutuste kaudu.



Looja Eeva Mägi on mälestusi filmiks vormistades lisanud legendile veel ühe peatüki. Külarahval on nüüd ka neli ühist võttepäeva, mida meenutada, ja tänu filmile elab üks Eesti küla lugu edasi ka tulevates põlvedes.



