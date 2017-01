Arvamus

TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Reformide võlu ja valu (1)

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Eestlane on läbi aegade olnud konservatiivne rahvas. Kes meist ei oleks elu jooksul kuulnud väljendit “aga nii on ju kogu aeg olnud“ või seda ka ise kasutanud? Iga uus asi vajab läbimõtlemist ja -kaalumist. Ent ka siis, kui on juba piisavalt mõeldud-kaalutud ning tulemus ei tundugi tumedana, leidub ikka keegi, kes arvab, et ei tea, kas ikka tasub.



Haldusreformist hakati rääkima eelmise sajandi üheksakümnendate teises pooles. Kõik, kes sel ajal omavalitsustes ametis olid, on selle teemaga suuremal või vähemal määral kokku puutunud. Tippjuhid rohkem, ametnikud vähem. Hirm oli aga kõigil ühine – ilmajäämine kindlast töökohast ja sissetulekust, millele omavalitsuses töötades igapäevaselt mõtlema ei pidanud.



Inimestel, kellel puudus otsene side omavalitsuse tööga, olid teised hirmud. Kardeti kohapealsete teenuste koondumist kusagile suuremasse keskusesse ja sellega seonduvate transpordikulude suurenemist.



Aeg tegi oma töö



Mida aeg edasi, seda enam tekkis arusaam, et valla teenused ei olegi pelgalt ametniku juures oma asjade ajamine, vaid hoopis muu. Et suuresti on need seotud hoopis kohaliku eluolu korraldamisega, mitte sellega, et inimene saaks käia iga päev oma muret vallavanemale kurtmas.



Tähtsust omavad hoopis heal tasemel haridusasutused, kohapeal toimiv kultuuri- ja spordielu, see, kas teed, kalmistud ja haljasalad hoitakse korras ning tiheasustuses töötavad kaugküte ja veevärk. Muidugi ka see, et lapsed ikka kooli ja tagasi koju transporditakse. Siis polegi oluline, kus asuvad vallavanema või mõne kõrgema astme spetsialisti ametiruumid.



Väga paljud inimesed hakkasid endalt küsima, millal ma viimati vallamajas käisin ja mis asju seal ajasin. Suurele osale neist viimane külaskäik ei meenunudki, mõni oli oma asju ajanud sotsiaaltöötaja juures, mõni meenutas, et peres toimunud kurva sündmuse tõttu oli vaja otsida kalmistuvahi kontakte.



Viimaks oli inimeste meelsus muutunud ja kolme naabervalla liitumine Lääne-Saare vallaks rahva hulgas enam väga suurt vastuseisu ei tekitanud. Asi sai ära tehtud ja kõik hakkas suhteliselt hästi toimima.



Erimeelsused volikogus muidugi jäid, kuid nende puudust polnud ka väikestes valdades, kus tihti olid põhjuseks vaid isikutevahelised vastuolud. Viimased ei kao ka suures Saaremaa vallas, sest inimesed teavad ja tunnevad üksteist ning üksteisele ärategemine on saarlastel alati hea tuju tekitanud.



Kuna mõnesaja inimese valitsemine suure haldusaparaadi abil hakkas kõikjal üle jõu käima, tuli riigil vastu võtta mingi põhimõtteline otsus. Ja imerelv leitigi – selleks osutus aastapalga maksmise lubamine omavalitsusjuhtidele vabatahtliku liitumise korral. Eriti hästi hakkas see lubadus “tööle” Saare maakonnas, kus kõik peale Pöide haarasid asjast kinni. Nagu võluväel sai paarkümmend aastat vindunud reformist asja!



Oleksime taaskord saanud hiidlaste ees rinna kummi lüüa, kui vaid pöidelased poleks saarlaste meepütti tõrva tilgutanud. Vesteldes sealsete tuttavatega, on jäänud mulje, et ega Pöide inimesed saagi täpselt aru, miks vallavolikogu oma rahva ees sellist mängu mängib. Sundliidetakse nad ju niikuinii, ainult hulk soodustusi jääb vallaesindajate tegevuse tõttu saamata.



Kas see kõik hakkab tulevikus pöidelaste elus ka mingit rolli mängima, näitab aeg. Igatahes jääb võimalus neile pikka aega etteheiteid teha ja saamata jäänud toetusraha tõttu sealsed investeeringuvajadused tabeli kaugematesse soppidesse lükata.



Reform reformi otsa



Pikka aega oodati ka messia saabumist, kes kukutaks Reformierakonna. Taavi Rõivase valitsus oli justkui kõiges süüdi.



Messia tuligi, sest Keskerakonna kauaaegne maskott saadeti maale värsket õhku hingama ja juhtimise võttis üle noorem põlvkond. See tingis valitsuse vahetumise, sest Keskerakonna peamine ja pikaajaline takistus koostööks teiste erakondadega kadus.



Niipea hakati mõnel pool lootma haldusreformi külmutamist ja sellega koos väikevaldade jätkuvat vegeteerimist. Just keskid olid ju varem haldusreformi läbiviimise meetodite ja eriti sundliitmise tulised kritiseerijad.



Paraku selgus, et ei muutu siin ilmas miskit, kõik kestab edasi ja reformikavasid tuleb ka uuel valitsusel nagu mustkunstniku käisest. Olgu tegemist maavalitsuste kaotamisega, uute maksude väljamõtlemisega, autode numbrimärkide värvimisega, pensionide tagasipööramisega sotsialismiaegadesse või millega iganes.



Ka üksikisiku tulumaksu muudatustega, milles astmeline tulumaks on maksustatavate astmete selgelt olemas, ent maksu ennast astmeliseks nimetada ei tohi. Tulumaksu protsent jäi ju kõigile kahekümne peale! Õnneks usuvad seda selgitust vaid asja läbi viinud poliitikud ise.



Rahvas oskab siiski arvutada, rahvusvaheliselt peetakse meie haridussüsteemi teadaolevalt tulemuslikuks ja sellega seonduvalt eestlasi üheks haritumaks rahvaks kogu maailmas.



Uute valimiste ootel



Saarlased püsivad ootel, sest saarelise suuromavalitsuse valimised on tulekul. Erakondade juhid on hädas, sest nii Keskerakonda kui ka IRL-i kuuluvad kohalikud poliitikud ei hooli erakondlikkusest, vaid räägivad üha valjemal häälel ühisesse valimisliitu peitumisest.



Kui eelpool nimetatud erakonnad on olnud omavahel kogu taasiseseisvusaja nagu tuli ja vesi, siis nüüd saab nii Toompeal kui ka Saaremaal taolise vastasseisu kadumist selgitada igavese rahuriigi dogmaga, milles öeldakse, et sõnn ja lõukoer on koos ja lõukoer sööb õlgi nagu sõnn.



Samas pole valimisliidud mingi erandlik nähtus, need on Saaremaal siin-seal ennegi pikemat aega valitsenud. Isegi Pärnul ja Haapsalul on sarnased kogemused ette näidata.



