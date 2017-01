Arvamus

VASTUKAJA: Martini juudiviha = Ervini luterlasteviha

Laupäev, 28. jaanuar 2017.



Vastukaja eilses Meie Maas ilmunud Ervin Õunapuu arvamusloole “Marginaal IV”.



Olen ikka imestanud, miks Meie Maa avaldab Ervin Õunapuu viha õhutavaid üllitisi. Saaksin sellest aru, kui need oleksid sügava sisu ja põhjendatud argumentatsiooniga, kuid need ei ole ju midagi enamat kui lahmiv ja pritsiv viha luteri kiriku aadressil.



Usun, et suur osa Meie Maa lugejatest on samuti luterlased. Miks peaks üks ajaleht soovima oma lugejaid regulaarselt alandada ja poriga üle valada?

Ervin Õunapuu laulab alati sama laulu Lutheri juudivihast ja naudib oma laulu ise. Samal ajal on publik ammu saanud targemaks kui kirjatööde autor ning teda on kuulama jäänud vaid need, kellele sügavuti minemine pole kunagi oluline, vaid kellele on huvitav olla kohal seal, kus keegi kedagi lamedalt sõimab ja teiste ees ärpleb. Selline asi sobib ehk kõrtsituppa, kuid mitte väärikasse ajalehte.



Luterlik kirik on ennast algusest peale distantseerinud Martin Lutheri juudivastastest väljaütlemistest ning ei ole seda kunagi pidanud luteri kiriku õpetuse osaks. Need on olnud Lutheri isiklikud väljaütlemised, mida pole lülitatud kunagi ühtegi ametlikku õpetusdokumenti isegi mitte Lutheri enda eluajal.



Selle kohta on ka palju materjali, mida kerge vaevaga vähegi tõele lähemale jõudev kirjutaja või lugeja internetist kätte võib saada.



Ervin Õunapuu ei soovi aga neid materjale uurida ega neile viidata, sest ta ei soovi esitada kaalutletud tõde, vaid esineda oma luterlaste vastu suunatud vihaga täpselt samas võtmes kui Martin Luther oma juudivastase vihaga. See on tema kinnismõte, millest on saanud omal kombel tema lipukiri: “Vihkan luteri kirikut!”



Nõnda pole Ervin Õunapuu sugugi üllam või eetilisem, kui oli Martin Luther, kui ta juute siunas. Ervini viha luterlaste suhtes ei erine Martini omast juutide vastu. Seda enam on imelik, et Meie Maa selliseid 16. sajandisse kuuluvaid piiratud mõtteavaldusi, mida Ervin Õunapuu esindab, oma lehes ära trükib.



Kes tahab aga teada, mida tegelikult tänapäevane luterlik kirik maailmas teemast arvab või kuidas juudid ja luterlased on ammu need teemad unustanud, mida Õunapuu endiselt esile kisub, see võib uurida kas või ühte põhjalikku kogumikku, mis 2003. aastal Luterliku Maailmaliidu (mille asutajaliige oli ka 1947. aastal EELK) poolt välja anti. See on kättesaadav kõigile siit:



https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dts-doc48-jewish-full.pdf



Selliseid materjale on palju ning juudid ja luterlased ammu teema lõpetanud. Eestis ei ole see teema kunagi isegi tekkinud, mistõttu on üsna veider selliseid artikleid, nagu Ervin Õunapuu toodab, Eesti kontekstis lugeda.



