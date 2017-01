Arvamus

JUHTKIRI - Tubli rott

Laupäev, 28. jaanuar 2017.



Saaremaa Muuseum on ennast läbi aegade ikka heast küljest näidanud ja külastajatele uusi elamusi pakkunud. Tükike tunnustust kõikide nende tegemiste vahele kulub aga ikka ära.



Eesti muuseumide aastaauhindu ehk Muuseumirotte jagatakse kümnes kategoorias ja eile hõigati Eesti Rahva Muuseumis Raadil välja 2016. aasta tublid. Tublimate hulgas olid ka saarlased, keda tunnustati teadusauhinna trükiste kategoorias.



Ihaldatud Muuseumiroti pälvis Saaremaa Muuseumi raamat Kuressaare kindluse ehitusloost, mille koostajad on Garel Püüa, Tõnu Sepp ja Ragnar Nurk

Võib liialdamata kinnitada, et tegemist on väga põhjaliku tööga, sest uurimistöid ja väljakaevamisi tehti lossi ümbruses väga põhjalikult ning meedial oli mitmel korral põhjust kirjutada uudsetest leidudest ja avastustest.



Muuseumide väljaanded on muutunud aasta-aastalt olulisemaks osaks muuseumide töös ja ehkki sellised trükised ei saa kunagi bestselleriteks, on hea teada, et Kuressaare kindlus on praegu nähtavasti kõige paremini läbi uuritud ja dateeritud kindlus mitte ainult Eestis, vaid ka kaugemal.



