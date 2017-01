Arvamus

JUHTKIRI - Segadus majas (1)

Reede, 27. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Alles see oli, kui kõik arutasid, mitu valda Saaremaale jääb ning kuidas liitumist ja liitmist võimalikult hästi ja õigesti läbi viia. Sel hetkel tundus, et tegemist on väga keerulise protsessiga ning kui see läbi saab, on kõik mured murtud ja elu läheb ladusalt edasi. Aga võta näpust.



Elu näitab, et kui üks asi saab keerulisemaks minna, siis seda ta ka teeb. Saaremaa ühendvalla volikogus on 31 kohta ja võitlus nende nimel läks lahti tavapärasest varem, juba aasta alguses. Ja võitlus ei käi mitte ainult kohtade, vaid ka põhimõtete pärast.



Järjest teravamalt on tõstatumas küsimus – kas on õigus neil, kes soovivad kandideerida volikokku valimisliidus Saarlane, või neil, kes tahavad võitlusse söösta erakonna nimekirjas. Võiks mõelda, et mis seal vahet, aga valija tahaks teada, keda tema poolt valitud isik lõpuks volikogus esindama hakkab – kas valimisliitu, erakonda või iseennast?



Sellepärast polegi nii vähetähtis õige otsuse tegemine. Hull on aga siis, kui mingi otsus tehakse eesmärgil iga hinna ees meeskonda pääseda, mitte soovist Saaremaa elu edendada.



27. jaanuar 2017 Autor: MM Reede, 27. jaanuar 2017.Elu näitab, et kui üks asi saab keerulisemaks minna, siis seda ta ka teeb. Saaremaa ühendvalla volikogus on 31 kohta ja võitlus nende nimel läks lahti tavapärasest varem, juba aasta alguses. Ja võitlus ei käi mitte ainult kohtade, vaid ka põhimõtete pärast.Järjest teravamalt on tõstatumas küsimus – kas on õigus neil, kes soovivad kandideerida volikokku valimisliidus Saarlane, või neil, kes tahavad võitlusse söösta erakonna nimekirjas. Võiks mõelda, et mis seal vahet, aga valija tahaks teada, keda tema poolt valitud isik lõpuks volikogus esindama hakkab – kas valimisliitu, erakonda või iseennast?Sellepärast polegi nii vähetähtis õige otsuse tegemine. Hull on aga siis, kui mingi otsus tehakse eesmärgil iga hinna ees meeskonda pääseda, mitte soovist Saaremaa elu edendada.27. jaanuar 2017

Veel artikleid samast teemast »