ERVIN ÕUNAPUU AINULT MEIE MAAS: Marginaal IV

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Autor: Ervin Õunapuu, kunstnik, kirjanik ja lavastaja Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Ervin Õunapuu “Pärnu linn ja haigla jätkavad projekti “Sündisin Pärnus”, kinkides uuel aastal igale Pärnu haiglas sündinud ilmakodanikule teki ja padja.”



Pooleldi pärnakana jäi sõnapaar “Sündisin Pärnus” mind kummitama ja tõi meelde ühe mitmekümne aasta taguse sündmuse. Kummitused, teadagi, kaovad siis, kui tuli põlema panna.



Et valgustamise tähendus ilmselge oleks, alustan palvekirjast, mis kirjutati sügisel 1941: “Väga austatud härra Vanglate Inspektor. Meile kättetoimetatud asjade hulgas ei leidunud midagi lastele ja lapsed on meile, emadele, praegu raskeim küsimus, kuna talv on lähenemas. Loodame, et leiate võimaluse ka meie või teiste perekondade esemetest kõige vajalikumad talveriided, pesu ja jalanõud meile kätte muretseda. Palume Teid südamest meie palvele vastu tulla. Austusega /allakirjutanute nimed/.”



Kiri jäi vastuseta. Vähe sellest, kirja kirjutajad ja nende lapsed eksekuteeriti.



Üks, kes mõrvati, oli Taube Kuschner. Tema kohta on lahtrites “õpitud amet” ja “süüline tegevus” märgitud “juut”. Järgnevalt selgitan, miks kaheksa kuu vanune tüdruk surema pidi.



Vere ja tulega kirjutatud, siis täielikult põletatud ja viimaks tabuks kuulutatud.



Pole vist lugejat, kes ei teaks, millest ma nüüd rääkima hakkan. Jah, 27. jaanuaril mälestatakse Euroopas holokausti ohvreid. Vaatamata sellele, et on teadlasi, kes väidavad, et holokaust on juutide vandenõu ning midagi sellist pole üldse toimunud, on ka Eestis otsustatud seda kurba päeva leinates tähistada.



Viimasel ajal on eriliselt rõhutama hakatud, et presidendi või kelle tahes suhe luteri kirikusse on üksnes tema isiklik asi, mis ei puuduta mitte kedagi teist.



Rõhutavad need, kes Lutheri õpetust ei tunne, või need, kes teesklevad, et ei tea ega ole kuulnudki kirikuisa Martin Lutheri inimsusevastastest teostest. Pean silmas Lutheri juudiviha, tema üleskutset vaenata juute kõikjal, kus neid kohatakse – teha seda põhjusel, et juudid on Kuradi ehk Saatana lapsed. Kes arvab, et Martini võitlus Kuradiga kuulub muinasjuttude valdkonda, see eksib – hinnatud reformaator oli veendunud, et Kurat on reaalne isik.



Teatmik “Usundid”, mis ilmus kirjastuses Varrak ja mille autoriks on Philip Wilkinson, ütleb: “Kuigi 18. ja 19. sajand tõid juutidele rohkem vabadust, kui neil oli sajandite vältel olnud, oli algamas uus õuduste aeg. 19. sajandi lõpul pöördus eelarvamus eemale nende religioonilt ja ründas nende rahvust – antisemiidid mõistsid hukka kõik juudid, hoolimata judaismi harust, mida nad järgisid, või piirkonnast, kus nad elasid. Natsismi esilekerkimisega muutus see tragöödiaks, holokausti ajal hukati ja piinati Euroopas miljoneid juute. Nüüd, enam kui 60 aastat pärast II maailmasõja lõppu, püüavad nii juudid kui mittejuudid endiselt mõista, m i s (minu sõrendus – E. Õ.) tol kohutaval perioodil ikkagi juhtus.”



Tegelikult on vaja küsida miks, mitte mis, sest mis juhtus, teab täna iga koolijütski: likvideeriti süstemaatiliselt ühte rahvust – juute. Aga miks seda tehti, sellest targu vaikitakse. Usun, et religiooniloolase ja ordineeritud pastorina teab nimetatud teose konsultant Jaan Lahe ülitäpselt, miks juutide süstemaatiline hävitamine toimus. Teoloogide jaoks on tegemist avaliku saladuse, luterlaste jaoks aga n-ö piinliku koduse asjaga, mida võõraste ette naljalt ei laotata.



Holokaust on paljuski just nimelt luterlik aktsioon. Tõde on valus, aga jah, ühe rahva – juutide – likvideerimise inspiraator oli endine munk, vaga usumees, kes on ei vähem ega rohkem kui ilmaliku vabariigi riigikirikuks pürgiva Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ideeline isa.



Luterlus on minu leivanumber täpselt samuti, nagu kordamine on tarkuse ema.



Üks teine vanasõna ütleb, et küsija suu peale ei lööda, sellepärast võiksin luterlastelt küsida: miks te oma liigikaaslasi nii meeletult vihkate? Aga ma ei küsi, sest vastus on kirjas Uues Testamendis, kus Jeesus ütleb juutidele apostel Johannese evangeeliumi kaudu nii: “Teie olete oma isast Kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi.”



Sellest kirjakohast lähtudes kirjutas holokausti inspiraator oma tähtteose “Juutidest ja nende valedest“, mis ilmus 1543. aastal ja on nüüd ka Eesti raamatukauplustes saadaval. Luther polnud rassist ega natsionalist, ei, ta oli lihtsalt ülimalt religioosne mees, harras usklik, mis tähendab, et ta lähtus otse Jumala Sõnast. Ta uskus Sõna, muidu ta poleks kirjutanud: “Tõesti, juutide eksistents on lootusetu, kuri, mürgine ja kuratlik. Nad on olnud juba 1400 aastat ja on ikka veel edasi meile tüliks, nuhtluseks ja ebaõnneks. Nad on ehtsad kuradid ja ei midagi muud.”



Lutheri õpetuse usin järgija Adolf Hitler kirjutas: “Tema (Luther) nägi juuti nagu meie alles täna hakkame nägema.”



1938. aasta Saksamaa koolilugemik teatab: “Pea meeles, et juudid on Kuradi lapsed ja inimkonna mõrvarid. Kes aga on mõrvar, väärib ise mõrvamist.”



Lisaks kuhjaga teisi näiteid, kas või loosung aastast 1933: “Hitler's Kampf und Luther's Lehr Des deutschen Volkes gute Wehr“, mis tõlgituna tähendab, et Hitleri võitlus ja Lutheri õpetus on hea kaitse Saksa rahvale.



Ebamäärasus Lutheri juudiviha küsimuses on mind alati häirinud, ma ei saa sellest keerutamisest aru. On ju lihtne kirjutada: holokaust oli religioosselt motiveeritud, religioosselt õigustatud ja religioossel eesmärgil realiseeritud kuritegu. Luterlus on paranoia, mis on toonud ja toob inimkonnale palju halba.



Kes valetab?



Enne kui Jumalasse ja inglitesse uskuma hakata, tuleb endale asjad täiesti selgeks teha. Peensusteni. Usuisa Luther oli demagoog ja valetaja. Juudid ei ole Kuradi lapsed. Ka pole nad tehtud Saatana sõnnikust. Juudid on inimesed.



Kõige hirmsam on teadmine, et religioosne usk üleloomulikku taevasesse olendisse ei ole midagi abstraktset ega ebaloomulikku. Just “tänu“ Jumalale, tänu religioossetele veendumustele on tapetud ja tapetakse ka edaspidi väga palju inimesi.



“Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi,” lubab Johannes oma Ilmutusraamatus. Loodan, et Taube Kuschner ja tema saatusekaaslased läbi sajandite jõuavad selle päeva koidiku, mil luterlus tingimusteta inimsusevastaseks kuriteoks kuulutatakse, ära oodata. Kohus tuleb.



* * *



* * *



