Arvamus

JUHTKIRI - Ohtlik vastasseis (6)

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Asi kisub inetuks, sest turul 22 aastat tegutsenud lihapood peab 1. aprillist uksed sulgema ja seda mitte lihapoe omanike soovil, vaid linna käsul. Maja soovib endale tervikuna loomesuvila rahvas.



Möödunud suvel oma tegutsemisega head indu näidanud seltskonda kui tublit tegijat pärjas koguni linnavalitsus. Nüüd tahavad samad inimesed oma tegevust veelgi laiendada ja aastaringseks muuta.



Linnavalitsust selline innukus mõistagi meelitab, samas loodetakse ühe hooga vanale turuhoonele kasutusotstarve leida.



Kas tõesti pole siis muid lahendusi? Lihapood on tegutsenud oma vaiksel ja väärikal moel pikka aega ja nüüd tahetakse ta mõne kuuga välja tõsta.



Loomesuvila on oma võimekust näidanud vaid ühel suvel. Kas poleks olnud siiski viisakam lihapoele enne uus koht leida, sest meie turg on niigi hääbumise äärel. Võib arvata, et loomesuvila tegemistes osaleb teistsugune osa inimestest kui need, kes on harjunud turul ostmas käima. Sellise vastuseisu tekitamine ei ole just väga ilus samm.



