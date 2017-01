Arvamus

TOOMAS KÜMMEL: Lihtsalt Meie Maast (3)

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Ma ei ole kunagi eriti entusiastlikult suhtunud Eesti meediamaastikul valitsevasse moodi, et ajakirjanikud kajastavad liiga palju iseenda tegemisi ja oma väljaannete siseelu. Eriti kehtib see teleajakirjanike ja -kanalite kohta, kus töötavad keskmisest kõrgema enesehinnanguga ja keskmisest edevamad inimesed.



Selle tõttu on ka meediakriitika väga nõrgalt esindatud, et mitte öelda pea olematu žanr. Kohati jääb mulje, nagu väljaandeid ei huvitagi analüüs, kuhu meedia kiiresti muutuvas maailmas suundub.



Kogukonna meediakanal



Nüüd kirjutan ma aga ise sellest, millesse ei ole suhtunud erilise heakskiiduga. Ja põhjuse selleks on andnud Meie Maa. Kui hea kolleeg Veiko Visnapuu kutsus mind Meie Maa püsiautoriks, pani see mind ausalt öeldes mõtlema. Mul ei ole ju Saaremaal perekondlikke juuri, küll on aga häid saarlastest sõpru, eriti muidugi armsad kursusekaaslased.



Kui hakkasin mõtlema, missugustele maakonnalehtedele olen kirjutanud, olid pingerea eesotsas Sakala ja Põhjarannik. Mingit üllatavat avastust see ei tähendanud, sest mu suguvõsa Eesti osa on pärit Mulgimaalt ja Põhja-Viljandimaalt ning saatus viis koolipõlves mind mõneks ajaks Ida-Virumaale.



Õigus on Ave Schmidtil, kes tõdes oma magistritöö sissejuhatavas avalauses: “Kohalike lehtede roll, milleks on kogukonna liikmete kaasamine kohalikku ellu, ei ole asendatav ühegi teise kanaliga.”



Kuid siia tuleb siiski lisada üks oluline täpsustus. Kui palju elab praegu näiteks Tallinnas või Tartus kolmandat ja neljandat põlve püsitallinlasi ja püsitartlasi? Praktiliselt käputäis. Kõik nad on urbaniseerumise ajastul kusagilt sinna tulnud ja jäänud. Paljudel neist on oma algsete kodukohtadega säilinud mingi side. Kõik need inimesed on potentsiaalsed kogukonnameedia tarbijad, kui leida tee nende südameni. Ja seda Meie Maa minu arust innukalt otsib.



Kolmas grupp inimesi, kellega Saaremaa puhul tuleb kindlasti arvestada, on nn suvesaarlased. Näen vaimusilmas Meie Maad kui Saaremaa turismiportaali. Selle võimalikku ülesehitust ja sisu ei hakka siinjuures arutama, sest see on ikkagi lehetegijate enda pärusmaa.



Kogukonnameediast rääkides ei saa mööda nn haldusreformist, mis esialgu vaatab vastu küll valdade liitmisena. Aga ehk aeg annab arutlust ja uued, liitunud omavalitsused saavad ka tulubaasi ja ülesannete piiritlemise näol sisu. Saaremaast saab üks omavalitsusüksus, mis tähendab, et paljud vallalehed kaovad.



Valla- ja linnalehed on üks imelik nähtus, erineva taseme ja eesmärkidega. On ajakirjandust sisaldavaid, kuid paraku ka propagandistlikke üllitisi.



Näiteks Harjumaal Jõelähtme vallas, kus mina elan, on vallaleht täielikult võimuliidu ruupor, kus vallavanem ja endisest sovhoosi partorgist lehetegija juurutavad ranget tsensuuri igasuguse teisitimõtlemise suhtes. Paraku toimub see kõik valla maksumaksjate raha eest. See on minu teada ka ainus meediakanal Eestis, mis näiteks minu kirjutisi põhimõtteliselt ei avalda. Samas ilmub Ida-Harjumaal naabervaldades nende ühisel toetusel täiesti ajakirjandusliku sisuga ja küllaltki sõltumatu väljaanne Sõnumitooja.



Sellega tahan viidata sellele, et maakondlikud meediakanalid saavad täita vallalehtedest tühjaks jäävat nišši. Ning nagu ikka – kes ees, see mees. Saaremaal pole pärast valdade liitumist maakondliku identiteediga probleeme, küll aga mitmes teises maakonnas, kus kogukondlik meediakanal jääbki ajalukku vajuva maakonna peamiseks infovälja sidujaks.



Sisu on oluline



Veikole “jah” ütlema sundisid Meie Maa püsiautorid, head kolleegid, nagu Mart Soidro jt, kelle kirjutistest olen alati lugu pidanud. Nüüd mõnda aega Meie Maad jälginuna võin kindlalt öelda, et püsiautorite kollektiiv oma sisuliste ja analüüsivate arvamuslugude, intervjuude ning reportaažidega on tugev.



Arvamuslood on Meie Maas väga oluline sisukomponent. Maakonnalehed püüavad ju tihti täita arvamuskülgi oma maakonna Toompea-poliitikute kirjutistega. Ütleme otse, et väga tihti on need kirjutised äärmiselt nõrgad, tugevalt poliitiliselt angažeeritud.



Lisaks on poliitikutel üks veelgi hullem haltuuravorm – maakonnalehtede kasutamine oma poliitilise propaganda levitamiseks. Üks ja sama arvamus saadetakse laiali mitmetele maakonnalehtedele ning kahjuks lähevad väljaanded sageli ka selle õnge otsa. Ehk siis poliitiku lugu ilmub korraga mitmes maakonnalehes!



Mulle meeldib, et Meie Maa on valinud haltuurast kubisevate ja 0-bitti sisaldavate kohalike poliitasjameeste promolugude tiražeerimisest erineva, ajakirjandusliku tee.



Hiljuti kurtis ERR-i toimetaja Rain Kooli, et meediast saadav info on liiga sageli fragmentaarne. Selleks, et probleemist või sündmusest saada lühikest sisukat kokkuvõtet, on vaja läbi vaadata suur hulk väljaandeid ja ikka ei pruugi ka seeläbi arusaadavat üldistust tekkida – tuleb ise algdokumentide ja esmaallikate juurde pöörduda.



Maakondlikul kogukonnameedial on siin jällegi suur võimalus: kajastada ise kompaktselt ja selgelt üleriigilisi probleeme, mille järel maakonna elanikel kaob pikapeale vajadus üleriigiliste ajalehtede järele. Uudised tulevad ju niigi interneti- ja sotsiaalvõrgustike ajastul teistest kanalitest operatiivselt kätte. Ka sellest on Meie Maa minu arvates hästi aru saanud.



Meie Maa ei ole teinud mitmeid suuri vigu, mida on teinud enamik üle-eestilisi väljaandeid. Kui nimetada siin ainult üht ja põhilist, siis selleks on portaalides avaldatava põhiväljaande sisu enamjaolt tasuliseks muutmine. Näiteks kõik Meie Maa arvamuslood on tasuta kättesaadavad. Digimeedia tarbija on juba jõudnud harjuda kaupa tasuta saama.



Katsed muuta digimeedias materjalid ühel või teisel moel tasuliseks, on ummiktee. Tuubist väljasurutud pastat enam tuubi tagasi ei aja. Siin peab traditsiooniline meedia mõtlema välja midagi täiesti uut.



Maakondlikel kogukonnaväljaannetel on suur võimalus uutes meediaruumi oludes ellu jääda ja areneda. Kuid selleks peab olema nutti ja tahet. Ning mis kõige peamine – Veikoga neist asjadest rääkides olen ma näinud sära silmades.



Uus meedia



Esimene revolutsioon meedias oli internet, teine sotsiaalvõrgustikud ning kolmas kõigi nende võimaluste ilmumine telefoni.



Üks, mis kindlasti juba toimub, on nn üldhuvitava ajakirjanduse taandumine, globaalse ja kogukondliku inforuumi kokkusulamine. Ühiskond grupistub huvialade ja teemade järgi. Sotsiaalmeedias on see hästi nähtav – erinevate huvidega inimesed koonduvad teemagruppideks. Globaalsed võrgustikud annavad võimaluse ka väga kitsa huvialaga inimestel koonduda arvestatavaks inimhulgaks.



Kuid mis peamine, taolised grupid toodavad ise vajalikku infot. Tuleb ainult osata neid oma meediaruumis hoida. Maakondlikud kogukonnameedia infoportaalid seda võimaldavad.



Uus olukord meedias nõuab tegelikult ka materjali esitamise põhjalikku ümbervaatamist. Senised formaadid on põrmu varisenud. Klassikaline uudis jõuab meieni digimeedias ja areneb seal meie silme all reaalajas. Järgmise päeva paberlehes on selline uudis lootusetult vananenud.



Eesti ajakirjandus pole probleemi lahendamiseks õiget rohtu suutnud leida. Nn laiendatud uudis nõuab ajakirjanikult tugevat analüütilist võimet ja sügavaid teadmisi. Väljaannete majanduslik olukord ja kesiste teadmistega ajakirjanike jätkuv üleproduktsioon meie kõrgkoolides asja lahendamisele kaasa ei aita.



Ajakirjandusžanrite jaoks tähendab murrangut info kajastamise võimalus reaalajas koos kõige sellega kaasnevaga. Blogide, sotsiaalmeedia ning pildistavate ja videot tegevate telefonide kaudu muutuvad operatiivseteks uudiste edastajateks kõik inimesed, kes juhtuvad olema õigel hetkel õiges kohas või kelle sõber on hetkel oluline inimene. Ajakirjanik muutub selles kontekstis toimetajaks ehk selektsionääriks. Toimetaja muutub “päeva naela haldajaks”.



Nüüd oleneb toimetaja teadmistest ja ettevalmistusest, kas ta suudab olla kreatiivne manipulaator, sest tema traditsiooniline roll autorlust pühaks pidava loojana kaob lõplikult ajakirjanduse ajalukku. Küsimus pole mitte kommentaariumist (loe: pööbli räuskamisest) ivakeste sõelumises, vaid naela kasutamises nagina, kuhu päeva jooksul riputada paremad riided, mis selle ühiskonna parematel esindajatel parasjagu seljas on. Teisisõnu: the medium is the message!



Tõukudes teemast, uudisest või sündmusest, mis hommikul tahvlile löödud, tekitatakse selle ümber elitaarne askeldamine, mis lisab prestiiži (hästi kujundatud ajajoon aitab kaasa kliendisõbralikule jälgitavusele). Ehk siis toimetaja organiseerib päeva jooksul arvamusi ja analüüse, lausungeid-seisukohavõtte, vastukaja erinevatelt “arvamusliidritelt”...



Toimetaja toimetab ja valib kõike seda, mis laekub iseeneslikult, justkui isevooluteed. Kogukonna publikule luuakse osaluse ja kaasalöömise kujund, kasutades selleks äraproovitud arsenali. See on ka Meie Maa tulevik, ilmselt isegi lähitulevik.



