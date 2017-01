Arvamus

JUHTKIRI - Rohtudega või ilma?

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Inimesele ravi määramine on arstide valdkond. Kas arsti diagnoos osutub õigeks või mitte, selgub patsiendi edaspidise seisundi põhjal. Samas peaks arst enne ravimite väljakirjutamist olema veendunud, et patsient tõepoolest just neid ravimeid ja sellises koguses vajab.



On mõistetav, et hooldekodus Saaremaa Valss viibiva 84-aastase asuka tervislik seisund kuulub arsti vaatevinklist delikaatsete isikuandmete hulka. Aga info, mitu korda külastas arst patsienti viimase viie kuu jooksul, enne kui rohud välja kirjutas? See ei tohiks nagu kuuluda delikaatsete isikuandmete hulka.



Ravimite edasimüüjatele on muidugi igati kasulik – mida rohkem kalleid ravimeid välja kirjutatakse, seda parem.



Tavaliste, ilma tõsise põletikuta külmetushaiguste või viiruste puhul ei tasuks samuti lasta peretohtril antibiootikume määrata. Nende vastu võiks ehk aidata rahvameditsiinist tuntud ingver, mesi ja küüslauk.



