Arvamus

JUHTKIRI - Sokist sai mopp

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Orissaares tegutsev firma Sartex on sokke tootnud 25 aastat, aga alates sellest aastast teatab kiri firma kodulehel, et sokitootmine on lõpetatud ning tänatakse kõiki, kellele Sartexi toodang on meeldinud.



Iga ettevõtte surm maakohas on mitmekordselt traagiline, sest ettevõtlust maal on niigi vähe. Seda ka Orissaares, kus töökohti pole just jalaga segada.



Seda enam väärib tunnustamist firma omaniku Enn Meri aumehelik suhtumine oma töötajatesse. Väga lihtne oleks olnud firma, mis enam kasumit ei tooda, lihtsalt sulgeda ja inimesed koju saata, aga Meri võttis vaevaks pingutada ning leidis uue lahenduse.



Me ei tea, kuidas sattus mees just sellise idee peale, aga Vileda firmale põrandapesumoppe toota pole just paha idee. Firma säilis, töökohad jäid alles ja kui hästi läheb, võib neid isegi juurde tulla.



Selline asjaajamine on tubli ettevõtja tunnus ning eeskujuks ka teistele, et kui ühtemoodi ei saa, siis nupukas ettevõtja suudab näha tunneli lõpus valgust ka siis, kui teised ei näe.



