MÕTE: Gripp koputab uksele

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Kui taas hakkab pihta gripi- ja külmetushaiguste hooaeg, siis on kõikvõimalikud kohad täis häid soovitusi gripist hoidumiseks. Alates vaktsineerimisest kuni päevas 40 C-vitamiini dražee tarbimiseni välja. Igaühel on omad nipid ja sissetöötatud tavad. Vahel need toimivad, vahel mitte.



Minu vankumatu usk on seotud värskes õhus jalutamisega. Alguse sai see kunagi seoses koera võtmisega ja kohustusega kaks korda päevas neljajalgne sõber jalutama viia. Ja nii 13 aastat järjest. Ühel hetkel sain aru, et kui talvel teised haigeks jäid, siis mind millegipärast nakkused ei võtnud. Alles siis jõudis minu teadvusse arstide käest sadu kordi kuulud soovitus – värske õhk on tervisele väga kasulik.



Tegelikult olin ma sellesse väitesse suhtunud alati kui lihtsalt kõrvust mööda libisevasse lausejuppi. Kuid nüüd hakkas asi kohale jõudma ja sain aru, et värske õhk, ka karge ja külm talvine õhk, on tõesti üks väärt abivahend.



Tõestus selle kohta saabus siis, kui vana koera ühel hetkel enam polnud ja inimlik laiskus võttis võimust. Viitsib see inimeseloom siis ennast niisama välja jalutama vedada? Ega viitsi küll. Eriti, kui ilm on külm ja teed libedad. Põhjuse mitteminemiseks leiab alati ja nii olid esimesel talvel pärast koera külmetushaigused kohe platsis. Ning väga tõsiselt. Ei aidanud vitamiinid, ingveritee ega imetilgad. Köha ja nohu võtsid oma aja.



Tahtmatult tuli meelde seesama arstide soovitus, et värske õhk viib pisikud sinust kaugemale. Mis muud, kui riided selga ja jalutama! Kuid harjumus ei olnudki nii kerge taastuma. Võttis ikka üksjagu aega, sest nii hea oli välja mõelda vabandavaid põhjusi. Ning taas oli kohal talvine haigestumine.



Viimaks oli vaim valmis, et taas igal õhtul viiekilomeetrine tiir teha ning kas oli see usk või tõesti värske õhk, aga talv möödus ilma haigeks jäämata.

