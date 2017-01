Arvamus

Kelle jalg tatsub, selle suu matsub

Teisipäev, 24. jaanuar 2017.



Reedel potsatas tellijate postkastidesse ja hästivarustatud raamatupoodide müügilettidele Loomingu Raamatukogu 60. aasta esimene number – “Valik eesti vanasõnu. Laustud sõna lagub”.



Kas seda võib nimetada kordustrükiks? Korra, täpsemalt 42 aastat tagasi, olid ju need terased tarkused pehmete kaante vahel, aga kõrgemalt poolt tuli käsk tiraaž hävitada. Kommunistliku laadaputka jõumehi ei häirinud mitte vanasõnades esinevad ropud sõnad, vaid LR-i 40 varasema aasta sisukord. Paljud autorid olid kuldsetel kuuekümnendatel sattunud põlu alla, kuulsaim neist vahest Aleksandr Solženitsõn, kelle “Üks päev Ivan Denissovitši elust” (tõlkinud Lennart Meri ja Enn Sarv) ilmus 1963 numbrites 11 ja 12.



Olen oma hariduse saanud Vene ajal, omandanud selle piltlikult öeldes rublade eest, seetõttu kipub mul teinekord sassi minema, milline tarkusetera on vanasõna, milline kõnekäänd, milline õpetlik tähelepanek pärineb hoopis “Kalevipojast”.



Sellest saan ma aru küll, et kõnekäänud on rahvapärased väljendid, mis iseloomustavad piltlikult mõnd olukorda, vanasõnad aga hinnangulised ja kujundlikud ütlused.



Neid ridu siin esmaspäeva lõuna ajal ritta seades meenus kauge kooliaeg, kus Viktor Kingissepa nimelise Tallinna 20. keskkooli seinal oli odavast materjalist Vladimir Lenini bareljeef, mille all tekst: “Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkust tunnistada.” Ei saa välistada, et Lenin võis nii mõeldagi, aga see tarkusetera pärineb ikkagi “Kalevipoja” XVI loost, kus Lennukit ehitati.



Aga tagasi Loomingu Raamatukogu juurde. Milline fenomenaalne vedamine, et Nikita Hruštšovi sula ajal selline raamatusari ilmuma sai hakata! Nüüd, seoses ajakirja 60 aasta juubeliga meenutas ärksam rahvas sotsiaalmeedias, milline autor või raamat teda kõige rohkem on kõnetanud.



Luulehuvilisena paneksin ma esimesele pulgale Paul-Eerik Rummo “Lumevalgus... lumepimedus”/ Enn Vetemaa “Lumesõda” (LR, 1966, nr 22–23). Aga ma oleksin ülekohtune, kui salgaksin, et mulle läks korda Hando Runneli, Jaan Kaplinski ja Jüri Üdi luule.



Proosa puhul on paljude lemmikuks William Goldingu “Kärbeste jumal” (LR, 1964, nr 48–50), aga mina lugesin õrnas eas Erich Segali “Armastuse lugu” (LR, 1972, nr 3–4)... ja jäin väga rahule.



Loomingu Raamatukogus ilmus laulva revolutsiooni ajal kultusteoseid, mis mul selleks ajaks olid juba loetud. Nii George Orwelli “Loomade farm” (LR, 1988, nr 11–12) kui ka “1984” (LR, 1990, nr 28–51) ringlesid Tartu rahvuslikult meelestatud noorsoo hulgas nagu soojad saiad. Kas see keelatud kirjandus oli Matti Miliuse poolt palavikulise innuga paljundatud, ei saa kahjuks temalt enam küsida.



Aga tagasi värske Loomingu Raamatukogu vanasõnaraamatu juurde. Selgub, et 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul on kõige levinumad olnud järgmised eesti vanasõnad: Kelle jalg tatsub, selle suu matsub ja Kes koera saba kergitab, kui koer ise. Aktuaalsed tarkuseterad ka tänapäeval. Esimene neist on universaalne ja sobib piltlikustama paljusid situatsioone meie elus. Mis ei sega loomingulistel inimestel seda täpsustamast: tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka honorar. Teine vanasõna aga võiks olla ajakirja Kroonika lipukiri.



Kahju, et vanasõnade raamat ilmus 20. jaanuaril, kolm päeva pärast tõnisepäeva (17. jaanuar). Oleksin lahtisemate silmadega jälginud, et kui tõnisepäeval nii paljugi päikest paistab, et mees näeb hobuse selga hüpata, siis tuleb kena aeg. Loodetavasti keegi sai hobuse selga ja ees ootavad meid helged ajad.



Üllatav, et viimati mainitu on levinum vanasõna kui Pill tuleb pika ilu peale, Suur tükk ajab suu lõhki või Käbi ei kuku kännust kaugele. Kui mul oleks plaan Reformierakonnast lugu kirjutada, kasutaksin esimest vanasõna. Aga miks mitte ka teist? Kolmanda puhul tekib muidugi küsimus, et kui puu on maha raiutud, kuidas saab käbi kännu kõrvale kukkuda? Midagi ei klapi siin! Minu meelest on siin mõtlemisainet meie õiguskaitseorganitel.



Ka esikümne lõpetavad aktuaalsed vanasõnad: Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub, Meest sõnast, härga sarvest, Parem pool muna kui tühi koor.

Mina maksimalistina muidugi viimase vanasõnaga ei saa nõus olla. See on vahest rohkem mõeldud pooleterameestele? Kui juba viltu hakkab vedama, kui on läinud trumm, siis mingu ka pulgad...



Loomingu Raamatukogu tiraaž on orienteeruvalt 1500–2000, millest 1000 läheb tellijatele. Kahtlustan, et nädalavahetusel kadus see raamatuke poelettidelt nagu soe sai. Ei välista, et seda tuleb rahva tungival nõudmisel juurde trükkida (õnneks on selliseid pretsedente varem esinenud). Mitmed mu sõbrad, vana kooli mehed, kel meeldib radiaatoriga lõõtspilli mängida, jäid pehmekaanelistest tarkuseteradest esialgu ilma.

