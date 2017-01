Arvamus

Joomist tuleb karmilt ohjeldada (1)

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Vaatan televiisorit, kuulan raadiot, loen ajalehti... Ja püüan maailma asjadest, aga eelkõige Eesti asjadest, aru saada. Aga püüa, kuidas tahad, mõned näiliselt lihtsad asjad hakkavad üle mõistuse käima.



Võtame sellesama alkoholiprobleemi. On ju nii, et me oleme ühisele arvamusele jõudnud – alkoholi pruugitakse Eestis liigselt, ühiskonna normaalset toimimist häirivalt. On vaja midagi teha, et seda pahet ja selle mõju ühiskonnale vähendada! Pruugib aga kellelgi välja tulla reaalsete sellesuunaliste ettepanekutega, kui algab vastaliste kisa.



Tootjate ja müüjate ärihuvid ruulivad



Kõige konkreetsemate ja tõsisemate ettepanekutega on välja tulnud sotsiaaldemokraatide esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski – niihästi alkoholi reklaami kui ka müügi korraldamise suhtes. Ja läks lahti!

Alkoreklaami piiramine olevat vaat et inimõiguste ja äritavade vastaline tegevus.



Koguni teaduslikud uuringud toodi appi, tõestamaks, et reklaamil polevat üldse mõju alkoholi liigtarbimisele näiteks noorte hulgas (Lola Tehver, Postimees 16. XII 2016). Ja müügi korrastamise nõuded panevat põntsu kaupmeeste rahakotile ning sundivat väiksemaid külakauplusi lausa kinni panema. Ministri suhtes on mindud lausa inetute isiklike solvanguteni (Joel Volkov, Postimees, 16. XII 2016).



Kuigi seda pole otseselt kusagil välja öeldud, siis näib, et ka valitsuses pole Ossinovskil kindlat selgatagust piiride tõmbamisel alkoholi reklaamimiseks ja müümiseks.



Ometi on ju täiesti selge, et alkoholi valdkonnas on vasturünnakute taga tootjad ja müüjad, kelle rahakoti pihta need abinõud käivad. Iseasi muidugi, kas meedias peaks neile kõigile nii lahkelt ruumi andma, et jääb mulje, nagu oleks avalikkus üldiselt alkoholimüüjate ja -reklaamijate selja taga.



Madin alkoholireklaami ja -müügi ümber ei jõudnud veel vaibudagi, kui algas juba uus kampaania – seekord siis roolijoodikute kaitseks. Tuli ju teine minister Urmas Reinsalu välja ettepanekuga karmistada joobes autojuhtide karistusi. Nii imelik kui see ka pole, olid siin esimesteks vastalisteks kohtunikud ja advokaadid: karmimad meetmed piiravat kohtunike valikuvabadust ja otsustamisõigust.



Seda otsustamisõigust oleme näinud aastaid. Ikka ainult ühiskondlikult kasuliku töö tunnid, tingimisi vangistus, rahatrahvid. Isegi siis, kui inimene on alla aetud või koguni surnuks sõidetud, autode sodiks sõitmisest rääkimata. Eks sellepärast minister Reinsalu pidaski ju vajalikuks seadust karmistada.



Jälgid seda madinat ja ei saa aru, kes meil seadusi teevad – riigikogulased Toompeal või kohtunikud-advokaadid? Peaks ju olema nii, et seadusi annab riigikogu ja kohtunikul on valikuvabadus seaduse raames.



Kui kohtunik või keegi juristist asjatundja märkab uue seaduse vastuolu mõne teise seaduse või paragrahviga, on muidugi teretulnud ettepanek see vastuolu kõrvaldada. Aga kindlasti mitte uuenduse vastu välja astuda, kui juba seadusandja ise peab vajalikuks seadust karmistada.



Meediale ei meeldi mitte miski



Taaskord – millele meie meedia ruumi leiab!? Mõtleme laiemalt, alkoholiseadusi kõrvale jättes ja meie meediapilti avaramalt vaadates. Siin arvan jõudvat arusaamiseni: meie meediale ei meeldi õigupoolest mitte miski uue valitsuse tegemistes. Ükskõik, mida tehakse ja mis võetakse südameasjaks, see tambitakse kohe maha või lastakse auklikuks. Ja kui midagi tegemata jätad, siis ka see ei kõlba kuhugi.



Niisugusele arusaamisele jõudmine meie meediast ei meeldi omakorda minule.

