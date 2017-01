Arvamus

JUHTKIRI - Muistne vägilane sai väärilise tänu

Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Laupäeval sai Kuivastu sadamas teoks ajalooline sündmus, kui paarisaja inimese osavõtul ristiti uus parvlaev Tõll.



Kaua aega tagasi päästis Suur Tõll Salme mehed merehädast. Ükskord Abrukalt tulles, kus ta pähklil armastas käia, märkas ta merel hättasattunud kalalaeva, mis oli tormiga ümber läinud. Kiiresti kallas ta laeva veest tühjast, tõstis ta üles ja kandis ta Nasva randa.



Meeste silmad särasid rõõmust, et nad olid pääsenud, ometi ei leidnud nad sõnu ega tegu, millega oma heategijat tänada. Nii rääkis laeva ristiema, Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetaja Lelet Aavik laeva ristimistseremoonial. Ja lisas, et nüüd saab Tõll väärilise tänu osaliseks, sest mis saab kenam olla, kui uhke laev nii tubli vägilase nime kandma hakkab.



Ja tõepoolest, saarlased on rahul. Häid sõnu öeldi nii uue parvlaeva nimele kui ka kujundusele. Kuid nagu ütles üks muhu naine, et kas poleks mitte veel vahvam olnud, kui nimi oleks kirjutatud hoopis saarlaslikult Töll?



23. jaanuar 2017 Autor: MM Esmaspäev, 23. jaanuar 2017.Kaua aega tagasi päästis Suur Tõll Salme mehed merehädast. Ükskord Abrukalt tulles, kus ta pähklil armastas käia, märkas ta merel hättasattunud kalalaeva, mis oli tormiga ümber läinud. Kiiresti kallas ta laeva veest tühjast, tõstis ta üles ja kandis ta Nasva randa.Meeste silmad särasid rõõmust, et nad olid pääsenud, ometi ei leidnud nad sõnu ega tegu, millega oma heategijat tänada. Nii rääkis laeva ristiema, Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetaja Lelet Aavik laeva ristimistseremoonial. Ja lisas, et nüüd saab Tõll väärilise tänu osaliseks, sest mis saab kenam olla, kui uhke laev nii tubli vägilase nime kandma hakkab.Ja tõepoolest, saarlased on rahul. Häid sõnu öeldi nii uue parvlaeva nimele kui ka kujundusele. Kuid nagu ütles üks muhu naine, et kas poleks mitte veel vahvam olnud, kui nimi oleks kirjutatud hoopis saarlaslikult Töll?23. jaanuar 2017

Veel artikleid samast teemast »